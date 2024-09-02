柯文哲無保請回！感謝法官：京華城「容積率840％我完全不知道」

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民眾黨主席柯文哲涉京華城案，遭北檢聲押禁見，2日凌晨3時許，北院羈押庭結果出爐，前北市副市長彭振聲遭收押，柯文哲則是無保請回。消息一出，在現場等候丈夫的陳佩琪激動落淚。柯文哲也現身北檢門口，向現場的支持者表示謝意，陳佩琪也緊抱丈夫痛哭。柯文哲向徹夜守候的小草喊話，謝謝大家在這麼晚時間還在，並說明關於京華城容積率，其實當年送都委會以後，「我完全沒有過問，作為市長不應該過問單一個案，840％我完全不知道。」柯文哲痛批司法單位，強調如果有問題可以傳訊他，不需要在清晨搜索台灣主要在野黨主席住處、辦公室、黨部，特別是民眾黨，「無法理解目的」，查扣了手機、硬碟，還編故事，這兩天極盡壓迫跟凌虐。柯文哲表示，京華城容積率他完全沒有過問，作為市長不應該過問單一個案，「840％我完全不知道」，所以跟大家說這個案子沒有證據柯文哲有干預，從檢察官這兩天的方式，他已經知道檢方態度明確，他跟法官說不要為難，「真正辛苦的是法官扛住壓力，謝謝支持群眾辛苦了，平安回去休息。」