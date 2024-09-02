北檢外現身挺老戰友柯文哲　陳昭姿一度爆粗口

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民眾黨主席柯文哲在羈押庭審理過程中，民眾黨立委包括黃珊珊、黃國昌、陳昭姿等人，都現身北檢場外助講力挺，並向支持者小草們精神喊話。其中，柯文哲的老戰友、立委陳昭姿表示，自己有傳簡訊給總統賴清德，要他人道對待柯文哲，說到激動處還一度爆粗口。2日凌晨柯文哲的支持者在北檢外高呼「程序要正義 司法要公平。」現場小草們不斷高喊口號、大聲歌唱來聲援柯文哲。除了小草們，包括民眾黨立委黃珊珊、陳昭姿、黃國昌和柯文哲胞妹柯美蘭等人，都輪番上陣對小草們精神喊話，並痛批司法不公。民眾黨立委陳昭姿晚間在台上助講時透露，她跟總統賴清德是老朋友，有私下傳訊息給賴清德，「我傳給賴清德，他至少是我20幾年的好朋友，我沒有叫他網開一面，我只請他，公平人道的對待柯文哲。」陳昭姿在現場越講情緒越激動，還一度爆粗口「台灣是民主國家，台灣是法治國家，XX的。」不過陳昭姿傳訊息給賴總統的說法，卻遭總統府否認，總統府發言人郭雅慧表示，總統基於國安考量已停用私人手機；由於該案已進入司法程序，總統不會對司法偵辦中的個案作任何評論，以尊重司法獨立性。