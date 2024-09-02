獲釋後臉書首發聲！柯文哲謝法官「扛住所有壓力」

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民眾黨主席柯文哲在獲得無保請回後，今（2日）清晨4時58分也在臉書發文，用451個字寫下這幾天的心路歷程。柯文哲首先感謝支持者的聲援，並表示若司法單位有問題，本來可以直接傳訊他，卻在清晨時間以搜索的方式，搜索他的住處、辦公室，還有民眾黨中央黨部，「無法理解他的目的是什麼。」柯文哲接著控訴，台北地檢署在查扣手機跟硬碟後，用裡面存的資料「編故事」，而他被捕的這2天當中，可以說是被「極盡壓迫跟凌虐」。至於京華城案他也說明，自己在庭上和法官解釋「所謂的京華城840%的容積率」，轉送都市計畫委員會以後就完全沒有再過問，因為他認為作為市長不該過問個案，「所以後來容積率840%，其實我完全不知道。」柯文哲也透露他在最後答辯時和法官說，過去2天檢察官的詢問方式已讓他知道他們態度明確，「所以我跟法官說『請你不要為難』，其實這一次真正辛苦的是法官，他扛住了最後的壓力，好！我們回去！請各位回去休息了！我覺得這個法官算是扛住所有壓力了。」最後柯文哲感謝所有在場的支持群眾，大家好好平安地回去休息。