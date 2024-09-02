再尋獲6名人質遺體！以色列多地爆示威潮　拜登誓要哈馬斯付代價

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▲6名人質被殺，將以色列民眾對納坦雅胡政府的怒火，升級到新一波高峰。（圖／美聯社／達志影像）

▲死亡人質之一、阿爾莫格·薩魯西的父親，為兒子的逝去哀悼。（圖／美聯社／達志影像）

以色列軍隊8月31日於加薩地區，尋獲6名人質遺體，包括1名美國公民。眼看未被釋放的人質，存活者越來越少，家屬實在坐不住，號召大眾發起示威，抗議納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）政府只以軍事目標為優先、忽視人質安危；以色列工會亦發起9月2日罷工行動。與此同時，美國總統拜登（Joe Biden）也發聲譴責，強調哈馬斯將為有關罪行付出代價。綜合外媒報導，以色列1日爆發抗議活動，據當地媒體估計，耶路撒冷、特拉維夫和其他城市，有多達50萬人上街示威，要求總理納坦雅胡採取更多措施，將剩餘的人質帶回家。以色列軍方發言人哈加里（Daniel Hagari）透露，死亡的6名人質分別是卡梅爾·蓋特（Carmel Gat）、赫什·戈德堡-波林（Hersh Goldberg-Polin）、伊登·耶魯沙爾米（Eden Yerushalmi）、亞歷山大·洛巴諾夫（Alexander Lobanov）、阿爾莫格·薩魯西（Almog Sarusi）、奧里·達尼諾（Ori Danino），他們的遺體已被運回以色列。以色列衛生部發言人引述法醫檢查結果，聲稱死者是被近距離開槍殺害。對此哈馬斯回應，以色列政府拒絕簽署停火協議，納坦雅胡應該對這些人質的死亡負責，呼籲以色列人，應該在納坦雅胡和達成協議之間做出選擇。眼看死亡的人質越來越多，以色列民眾對政府的怒火再度升級，1日有許多人封鎖街道、在總理官邸外示威，空拍畫面顯示，特拉維夫的主要高速公路被抗議者封鎖，還舉著印有被殺人質照片的旗幟，家屬呼籲納坦雅胡給個交代，說清楚到底是什麼阻礙了協議達成。以色列工會聯合會主席阿農·巴爾-大衛（Arnon Bar-David）也號召舉行大罷工，聲稱以色列主要航空運輸樞紐-本古里安機場（Ben Gurion airport）將被關閉。另一方面，美國總統拜登表示，他對23歲的以色列裔美籍人質戈德堡-波林，以及其他人質的死亡感到「震驚和憤怒」，揚言要哈馬斯領導人為這些罪行付出代價，美國會日以繼夜尋求協議達成，確保剩餘人質都能平安獲釋。