德國極右政黨恐贏得地方議會選舉！外媒：若成真將創二戰後首例

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▲示威者呼籲勿讓極右的另類選擇黨崛起、實施種族主義不該是政策的替代選項。（圖／美聯社／達志影像）

德國東部2邦（薩克森、圖林根）1日舉行議會選舉，出口民調顯示，極右派的「另類選擇黨」（AfD），以約33.1%得票率在圖林根邦（Thuringia）勝選，有望成為二戰後首個在德國地方選舉中、勝出的極右政黨。外媒指出，德國政府搖搖欲墜的權威也可能使歐洲政策複雜化，特別歐盟另一個主要大國-法國仍在努力組成聯合政府。根據《路透社》報導，出口民調顯示，聯邦政府的3個聯合政黨，似乎都在此次地方選舉流失選票，而總理蕭茲（Olaf Scholz）領導的社會民主黨（SPD）在2邦可能只會拿到6.5%到8.5%選票。至於保守派的基督教民主黨（CDU）在圖林根邦只獲得約24.3%的選票，在薩克森邦（Saxony）則與「另類選擇黨」不相上下，各自得票率約為3成。分析認為，此次選舉結果反映出，隨著歐洲各國政府努力應對俄烏戰爭和通膨等危機，政治格局日益分裂，間接造成反建制政黨崛起。這些反北約、反移民、親俄的力量，將使德國在地方和聯邦層級形成一致的困難度更高。目前距離德國聯邦大選還有1年（2025年9月），此波德東3邦地方選舉（布蘭登堡Brandenburg將於22日投票），被視為大選前的風向球，由蕭茲領導的3黨聯合內閣幾陷癱瘓且民調低迷，能否撐到明年大選都是未知，這次地方選舉結果對蕭茲領導的執政聯盟來說，無疑是一種懲罰。有專家指出，「另類選擇黨」還可能是從先前發生在索林根（Solingen）的致命襲擊事件獲得動力，施襲者據悉是1名非法居留的敘利亞人。「另類選擇黨」聯合領導人韋德爾（ Alice Weidel）聲稱，執政聯盟的「安魂曲」已然響起，應該捫心自問能否繼續執政。圖林根邦邦長拉梅洛（Bodo Ramelow）則警告，所有民主黨派必須共同努力，因為這不是與保守派、左派民粹主義的鬥爭，而是與「法西斯主義正常化」的鬥爭。