開工咖啡優惠！7-11美式22元　全家巧克力牛奶、星巴克買一送一

9月第一周正式展開，炎熱天氣通勤需要來杯提神咖啡，7-11舉辦「開學收心季」拿鐵18杯、美式25杯都是666元，若是加上自備杯扣5元，等於單杯最低22元且能寄杯；全家便利商店今（2）日開工限定，單品咖啡第2杯9元，還能搶巧克力牛奶買1送1；而星巴克買一送一連續兩天登場，13款飲品包含摩卡可可碎片星冰樂半價爽喝。
🟡7-ELEVEN
📍APP｜即日起至9月9日
◾大杯拿鐵18杯666元，6.7折（原價55元、特價37元）
◾大杯美式25杯666元，5.9折（原價45元、特價27元）
◾純奶茶／四季春奶青22杯666元，6.1折（原價50元、特價30元）
◾大杯精品拿鐵9杯666元，6.7折（原價110元、特價74元）
◾珍珠奶茶／黑糖珍珠撞奶16杯666元，6.9折（原價60元、特價42元）
📍門市｜即日起至9月3日
◾冰胭脂紅茶珍珠歐蕾第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
◾香鑽水果茶第2杯10元，5.7折（原價70元、特價40元）
◾精品生椰厚拿鐵2杯160元，7.3折（原價110元、特價80元）
📍APP｜8月26日至9月4日
◾小杯精品拿鐵5杯＋指定貝洛幫5件375元，6.3折（原價120元、特價75元）
◾小杯精品美式5杯＋指定貝洛幫5件375元，6.8折（原價110元、特價75元）
📍APP｜即日起至9月30日
◾大杯美式4杯135元，7.5折（原價45元、特價34元）
◾大杯拿鐵4杯168元，7.6折（原價55元、特價42元）
◾珍珠奶茶／黑糖珍珠撞奶4杯180元，7.5折（原價60元、特價45元）
◾四季春青茶／英式紅茶4杯105元，7.5折（原價35元、特價26元）
◾中杯精品美式4杯240元，7.5折（原價80元、特價60元）
◾中杯精品拿鐵4杯270元，7.5折（原價90元、特價68元）
☑️活動期間購買以上指定咖啡並轉贈成功，可獲得厚乳拿鐵買1送1兌換連結。
🟡全家便利商店
📍APP優惠趣｜9月2日 10:00開搶
◾好喝奶茶39元，7.1折（原價55元）
◾加倍佳巧克力牛奶買1送1，5折（原價39元、特價20元）
◾桂冠百香白葡萄雪酪買1送1，5折（原價45元、特價23元）
📍APP｜限9月2日 10:00開賣
◾大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）
◾大杯單品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）
◾中杯單品美式2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）
◾中杯單品拿鐵2杯99元，5.5折（原價90元、特價50元）
📍門市｜8月21日至12月31日
◾白烏龍茶買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾福爾摩沙紅茶買1送1，5折（原價40元、特價20元）
📍門市｜8月21日至9月17日
◾紅柚椰果紅茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾紅柚椰果白烏龍茶2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
🟡星巴克
星巴克買一送一今明兩天（9月2日、3日）登場，上午11時至晚間8時到全台門市，14款飲品特大杯享買一送一。
優惠品項包括：冷萃咖啡、香檸蜜柚冷萃咖啡、可可瑪奇朵（含特選）、馥列白（含特選）、特選馥郁那堤、芝麻瑪奇朵（含特選）、巧克力可可碎片星冰樂、摩卡可可碎片星冰樂、芝麻抹茶那堤、冰經典紅茶葛粉燕麥那堤、冰經典紅茶葛粉杏仁那堤、玫瑰蜜香茶那堤、草莓可可奶霜星冰樂。
🟡萊爾富
📍APP｜8月21日至9月17日
◾大杯美式99杯2399元，5.4折（原價45元、特價24元）
◾大杯拿鐵99杯2999元，5.5折（原價55元、特價30元）
🟡OK超商
📍門市｜即日起至9月4日（會員憑條碼）
◾西雅圖極品綜合濾掛咖啡5入買1送1，5折（原價115元、特價58元）
◾曼陀珠葡萄買1送1，5折（原價22元、特價11元）
◾加倍佳造型軟糖壁虎造型買1送1，5折（原價59元、特價30元）
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📍APP｜即日起至9月9日
◾大杯拿鐵18杯666元，6.7折（原價55元、特價37元）
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◾大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）
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📍門市｜8月21日至12月31日
◾白烏龍茶買1送1，5折（原價40元、特價20元）
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📍門市｜8月21日至9月17日
◾紅柚椰果紅茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
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🟡星巴克
星巴克買一送一今明兩天（9月2日、3日）登場，上午11時至晚間8時到全台門市，14款飲品特大杯享買一送一。
優惠品項包括：冷萃咖啡、香檸蜜柚冷萃咖啡、可可瑪奇朵（含特選）、馥列白（含特選）、特選馥郁那堤、芝麻瑪奇朵（含特選）、巧克力可可碎片星冰樂、摩卡可可碎片星冰樂、芝麻抹茶那堤、冰經典紅茶葛粉燕麥那堤、冰經典紅茶葛粉杏仁那堤、玫瑰蜜香茶那堤、草莓可可奶霜星冰樂。
🟡萊爾富
📍APP｜8月21日至9月17日
◾大杯美式99杯2399元，5.4折（原價45元、特價24元）
◾大杯拿鐵99杯2999元，5.5折（原價55元、特價30元）
🟡OK超商
📍門市｜即日起至9月4日（會員憑條碼）
◾西雅圖極品綜合濾掛咖啡5入買1送1，5折（原價115元、特價58元）
◾曼陀珠葡萄買1送1，5折（原價22元、特價11元）
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