黃子韜即將當爸？剛求婚就遭目擊「帶徐藝洋在美國產檢」雙喜臨門

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▲黃子韜（左）今年4月求婚26歲徐藝洋（右），高調曬恩愛閃瞎眾人。（圖／跟我走吧微博）

▲黃子韜（右）和徐藝洋（左）在美國度假，只見徐藝洋穿著寬鬆，不確定是否有身孕。（圖／小紅書＠貝青妮）

▲中國知名狗仔「推理君江小宴」也公開他收到的爆料訊息。（圖／江小宴微博）

▲徐藝洋（前）穿著黃子韜（後）的白色上衣自拍，身材依舊相當纖細。（圖／徐藝洋微博）

中國男星黃子韜求婚成功，和26歲女友徐藝洋即將步入禮堂，近日就有消息傳出，兩人正在美國度假，小紅書上更有網友直擊，黃子韜帶徐藝洋去做產檢，懷疑兩人火速規劃結婚的原因恐怕是「先上車後補票」，推測黃子韜很可能在徐藝洋9月12日生日當天公開登記結婚、要當爸的消息，笑說黃子韜這是「雙喜臨門」。黃子韜日前透過旅遊真人秀節目《跟我走吧》公開今年4月求婚徐藝洋的片段，當時黃子韜精心準備了城堡、花海等粉色浪漫場景，一身白色西裝向徐藝洋深情告白，邊哭邊喊道：「我敢娶妳，妳敢答應我嗎？」讓徐藝洋也當場淚崩，堅定回應：「我敢！」隨後兩人就相擁在一起，無懼外界眼光放閃，感情相當甜蜜。黃子韜求婚成功的消息曝光後，陸網隔天就傳出徐藝洋疑似懷孕的爆料。27日有網友在微博發文，稱她朋友在美國遇到徐藝洋做產檢，接著陸續有網友出面爆料，表示目擊徐藝洋出現在美國婦產科診所：「有人說了？那我就說了喔，我也遇到了，大概率跟我同個醫生，是他住的這個區比較出名的說中文的產科女醫生。」小紅書上也有粉絲拍到黃子韜、徐藝洋在美國度假，只見兩人並未遮遮掩掩，大膽在街頭幫對方拍照、放閃，照片中的徐藝洋穿著白色寬鬆上衣搭配牛仔褲，看不太出小腹的形狀，更讓人懷疑有意在掩飾孕肚。而從黃子韜七夕曬出的微博動態來看，他跟徐藝洋確實有去美國。中國知名狗仔「推理君江小宴」28日也在微博發文稱：「徐藝洋被偶遇現身美國某醫院產檢的新聞登上熱搜，可惜沒有圖片一睹徐藝洋『近貌』，而早在8月初就有熱心網友爆料，目擊到黃子韜出現在美國某婦產科醫院，並發來一張照片，照片上黃子韜表情嚴厲，指責正在拍照的網友，與黃子韜同行的還有一位五十多歲的白衣男士，據網友推測可能是徐藝洋的父親，看來黃子韜徐藝洋準備在美國安胎生產了」。越來越多爆料曝光，加大徐藝洋懷孕可能性，網友看了也紛紛留言，「過幾個月，黃子韜又要公布一個人盡皆知的秘密」、「我真沒想到黃子韜進度比鹿晗快」、「又一個幸福的小孩即將出生，留下了羨慕的淚水」、「好，知道了，可是偷拍不禮貌喔」。更有網友推測，以黃子韜「戀愛腦」的個性，很可能在徐藝洋9月12日這天公開兩人登記結婚、懷孕的好消息，可謂是雙喜臨門。不過針對這些流傳消息，黃子韜、徐藝洋都未正式出來澄清，但徐藝洋上月31日更新微博，上傳一張她穿著黃子韜上衣的照片，只見徐藝洋衣著寬鬆但露出來的四肢都很纖細，被網友猜測是為了「闢謠懷孕」，才公開全身照。另外，徐藝洋發文時微博顯示位置在北京，小倆口估計已經回到中國。