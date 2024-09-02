見彭振聲身體不適、數度嘔吐　沈富雄驚吐：做一生醫生沒看過

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民眾黨主席柯文哲、前北市副市長彭振聲因捲入京華城容積弊案，廉檢日前搜索住處、辦公室等地並帶回訊問，遭北檢依涉犯公務員違背職務收賄等罪聲押禁見，1日晚間8時許召開羈押庭，今（2）日稍早凌晨近1時結束庭訊，3時許公布結果，彭振聲遭裁定羈押禁見，柯文哲則是無保請回。而過程中，彭振聲在閱卷時突然因身體不適，在候審室服藥過後仍不舒服，並數次嘔吐及喘氣，被送往北市立聯合醫和平醫院就醫，身體好轉後才返回北院。對此，前立委沈富雄表示，「我做一生醫生，沒看過男人會吐」。北院1日上午召開閱卷庭，彭振聲在閱卷期間感到身體不適，在候審室服藥過後仍不舒服，並數次嘔吐及喘氣，報告法官後於12時06分叫救護車，12點15分救護車抵達，12點39分救護車離開北院戒護，送往北市立聯合醫和平醫院就醫，下午狀況好轉才返回北院，其律師李岳洋強調，彭振聲本來身體就不是很好，平時也有帶著自己的慢性病藥，此事絕對不是與檢方攻防的手段。對此，沈富雄1日在節目《TVBS戰情室》表示，「彭振聲現在的突發病況，嘔吐發生在一個成年的男人的情況下，我都很少見，通常都是小孩跟女人，男人幾乎不吐的」。沈富雄也坦言，「彭振聲雖然比以前消瘦，但他的病況是不影響今天晚上法院的進行，我做一生醫生，沒看過男人會吐」。