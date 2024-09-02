衝花蓮吃婚宴「整桌賓客僅1人」！她搭車8小時痛哭　新娘親友打臉

新人砸錢舉辦婚禮，總是希望自己的親朋好友都能一起來共襄盛舉，見證自己人生重要一的一刻。然而，近日卻在網路上出現一起尷尬的事件，一對新人在花蓮舉辦婚禮宴客，新娘親友從高雄搭車來回8小時，結果發現整桌只有自己一人，讓她委屈落淚離開現場，隨後除了新娘出面道歉外，新娘親友看不下去出面打臉，事件在週末期間、社群平台廣大被討論。
事件起因為一名網友在「Threads」貼文指出「誰會千里迢迢從高雄到花蓮參加婚禮，結果整桌只有我一個人，我這輩子真的沒那麼生氣過，氣到哭，從婚宴現場搭計程車哭到花蓮車站，現在自己買酒在路邊喝，又要搭4小時的車回高雄」結果貼文曝光後，立刻吸引數十萬人瀏覽貼文，按讚數更衝破4.2萬，有人安慰她、也有人撻罰她的行為。
該網友解釋「很多人說這有什麼好哭的，搭車來回8小時真的很累，我為了這場婚禮請特休扣了2天假我覺得浪費了，因為那是我少數的休假時間，旁邊桌子都滿的，只有我這桌自己一個人，我完全沒有被照顧、被關心，沒有參與這場婚禮的感覺，我知道新娘很忙，我也沒有怪她，但旁人的眼光、說詞讓我覺得很尷尬。」
新娘本人出面道歉！親友團看不下去還原真相
由於該貼文在「Threads」觸及實在太高，眼看輿論風波越燒越大，新娘本人也現身貼文表示：「謝謝妳來，我事後了解事情還原是，那桌其實就是我在各個不同場域或是人生某個時刻重要的特定好友，與其他參與貴賓也彼此不認識的一桌，填寫參加表單排在這桌都是重要的人，但今天好像有幾位突然沒來，有幾位現場認識朋友自己亂坐併桌了，導致剩下一個人的尷尬情況，抱歉沒辦法關心到每個賓客，也謝謝妳特地前來參與，等妳結婚或是有機會再去找妳喝酒賠罪。」
不僅如此，新娘親友團氣不過，直接出面打臉「新娘的朋友誰不是千里迢迢去參加？我這輩子也沒有這麼生氣想幫好朋友出氣，妳有什麼好哭好委屈的？婚禮當天遲到就算了，聽到新娘二次進場時妳自己決定要離開的，怎麼不說自己遲到原因，前一天凌晨還在台北信義區玩嗎？從花蓮回高雄4小時，那你從台北到花蓮不可能也是4小時吧？」
另外也有親友提到：「當下隔壁桌一大票人就有問她要不要一起，結果妳一直拒絕不理，然後上來網路上討拍，妳一個人的嘴巴、兩隻耳朵，跟整桌大家都確定有講有聽到，誰的可信度比較高？我們在場的賓客都知道事實，妳何必在網路上顛倒是非，我們新娘想好好快樂結婚還要被公審說待遇很差，要當大小姐、公主就自己回家當就好，不要出來害人。」
而該網友從原本風向一面倒，到親友出面打臉之後，目前「Threads」帳號已經註銷關閉，本人也再無回應，但其原本的貼文早已經在社群瘋傳。
婚禮宴客新郎、新娘真的忙碌！賓客是用何種心態參加盛宴？
事實上，現在許多年輕人都沒有獨立參加朋友婚宴的經歷，以前都是由父母帶去吃喜宴，《NOWnews》記者在第一次參加好朋友婚禮時，真的除了剛入場與新郎新娘講到話以外，整場宴會過程只有敬酒時才有機會再與新郎、新娘接觸，因為他們在整場婚禮的過程中，不是換裝就是在表演、活動流程上，實在很難細心照顧所有賓客、觀察到所有婚宴流程的疏失。
對於新郎、新娘來說，每一位邀請來參加婚宴的親朋好友，誰不是特別的存在？而我們只是整場婚宴當中的一位友人，是帶著開心的心情去祝賀好友踏入人生的另外一個階段，並不是單純朋友敘舊的場合，也許該網友與新娘擁有革命情感，但也不代表在婚宴上，新娘就必須特別為一個人打亂所有婚宴流程的進行，於公於私，參加朋友的婚禮，還是要多體諒新人的難處。
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該網友解釋「很多人說這有什麼好哭的，搭車來回8小時真的很累，我為了這場婚禮請特休扣了2天假我覺得浪費了，因為那是我少數的休假時間，旁邊桌子都滿的，只有我這桌自己一個人，我完全沒有被照顧、被關心，沒有參與這場婚禮的感覺，我知道新娘很忙，我也沒有怪她，但旁人的眼光、說詞讓我覺得很尷尬。」
新娘本人出面道歉！親友團看不下去還原真相
由於該貼文在「Threads」觸及實在太高，眼看輿論風波越燒越大，新娘本人也現身貼文表示：「謝謝妳來，我事後了解事情還原是，那桌其實就是我在各個不同場域或是人生某個時刻重要的特定好友，與其他參與貴賓也彼此不認識的一桌，填寫參加表單排在這桌都是重要的人，但今天好像有幾位突然沒來，有幾位現場認識朋友自己亂坐併桌了，導致剩下一個人的尷尬情況，抱歉沒辦法關心到每個賓客，也謝謝妳特地前來參與，等妳結婚或是有機會再去找妳喝酒賠罪。」
不僅如此，新娘親友團氣不過，直接出面打臉「新娘的朋友誰不是千里迢迢去參加？我這輩子也沒有這麼生氣想幫好朋友出氣，妳有什麼好哭好委屈的？婚禮當天遲到就算了，聽到新娘二次進場時妳自己決定要離開的，怎麼不說自己遲到原因，前一天凌晨還在台北信義區玩嗎？從花蓮回高雄4小時，那你從台北到花蓮不可能也是4小時吧？」
另外也有親友提到：「當下隔壁桌一大票人就有問她要不要一起，結果妳一直拒絕不理，然後上來網路上討拍，妳一個人的嘴巴、兩隻耳朵，跟整桌大家都確定有講有聽到，誰的可信度比較高？我們在場的賓客都知道事實，妳何必在網路上顛倒是非，我們新娘想好好快樂結婚還要被公審說待遇很差，要當大小姐、公主就自己回家當就好，不要出來害人。」
而該網友從原本風向一面倒，到親友出面打臉之後，目前「Threads」帳號已經註銷關閉，本人也再無回應，但其原本的貼文早已經在社群瘋傳。
婚禮宴客新郎、新娘真的忙碌！賓客是用何種心態參加盛宴？
事實上，現在許多年輕人都沒有獨立參加朋友婚宴的經歷，以前都是由父母帶去吃喜宴，《NOWnews》記者在第一次參加好朋友婚禮時，真的除了剛入場與新郎新娘講到話以外，整場宴會過程只有敬酒時才有機會再與新郎、新娘接觸，因為他們在整場婚禮的過程中，不是換裝就是在表演、活動流程上，實在很難細心照顧所有賓客、觀察到所有婚宴流程的疏失。
對於新郎、新娘來說，每一位邀請來參加婚宴的親朋好友，誰不是特別的存在？而我們只是整場婚宴當中的一位友人，是帶著開心的心情去祝賀好友踏入人生的另外一個階段，並不是單純朋友敘舊的場合，也許該網友與新娘擁有革命情感，但也不代表在婚宴上，新娘就必須特別為一個人打亂所有婚宴流程的進行，於公於私，參加朋友的婚禮，還是要多體諒新人的難處。