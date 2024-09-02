衝花蓮吃婚宴「整桌賓客僅1人」！她搭車8小時痛哭　新娘親友打臉

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲一名網友分享自己去花蓮參加好朋友婚禮，結果到場之後整桌賓客只有自己，讓她覺得不被重視痛哭。（示意圖非當事婚宴／NOWnews資料照)

▲而該新娘親友團出面打臉新娘友人說法，表示有邀請併桌但她不肯，事後卻在網路上討拍。（示意圖非當事婚宴照/NOWnews資料照）

▲週末社群對於該起事件廣大討論，不少人不懂該新娘友人的訴求，認為別人有要求併桌自己拒絕卻在網路上討拍。（圖/Dcard）

▲如果自己以親朋好友身分參加過婚禮會發現，過程中新郎、新娘其實非常忙碌，非常難照顧到所有賓客。（圖/爆廢公社）

新人砸錢舉辦婚禮，總是希望自己的親朋好友都能一起來共襄盛舉，見證自己人生重要一的一刻。然而，近日卻在網路上出現一起尷尬的事件，一對新人在花蓮舉辦婚禮宴客，新娘親友從高雄搭車來回8小時，結果發現整桌只有自己一人，讓她委屈落淚離開現場，隨後除了新娘出面道歉外，新娘親友看不下去出面打臉，事件在週末期間、社群平台廣大被討論。事件起因為一名網友在「Threads」貼文指出結果貼文曝光後，立刻吸引數十萬人瀏覽貼文，按讚數更衝破4.2萬，有人安慰她、也有人撻罰她的行為。該網友解釋「很多人說這有什麼好哭的，，因為那是我少數的休假時間，由於該貼文在「Threads」觸及實在太高，眼看輿論風波越燒越大，新娘本人也現身貼文表示：「謝謝妳來，我事後了解事情還原是，那桌其實就是我在各個不同場域或是人生某個時刻重要的特定好友，與其他參與貴賓也彼此不認識的一桌，不僅如此，新娘親友團氣不過，直接出面打臉「婚禮當天遲到就算了，另外也有親友提到：「，我們新娘想好好快樂結婚還要被公審說待遇很差，要當大小姐、公主就自己回家當就好，不要出來害人。」事實上，現在許多年輕人都沒有獨立參加朋友婚宴的經歷，以前都是由父母帶去吃喜宴，《NOWnews》記者在第一次參加好朋友婚禮時，對於新郎、新娘來說，每一位邀請來參加婚宴的親朋好友，誰不是特別的存在？，也許該網友與新娘擁有革命情感，但也不代表在婚宴上，新娘就必須特別為一個人打亂所有婚宴流程的進行，於公於私，參加朋友的婚禮，還是要多體諒新人的難處。