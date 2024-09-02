柯文哲無保獲釋8立委立院報到　黃國昌嗡嗡嗡狂催「及早開議」

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民眾黨主席柯文哲涉京華城案今（2）日凌晨被法院裁定無保請回，振奮小草。而民眾黨8位立委幾乎徹夜未眠，一路忙到凌晨5時，但他們一大早仍照常趕赴立法院進行新會期報到集合。黨團總召黃國昌強調，已正式發出黨團協商請求給立法院長韓國瑜，盼盡快拍板開議日期、及早開議。民眾黨8立委今早在立院群賢樓報到完畢後，一起接受媒體聯訪。黨團總召黃國昌強調，期盼新會期有新氣象，能夠及早開議，因此他們已向立法院長韓國瑜請求召開朝野黨團協商，確定開議日期。針對台北地檢署將對柯文哲無保獲釋提出抗告，黃國昌則痛批北檢，從上週五清晨搜索柯家、到今天凌晨柯文哲走出地檢署，「整整70小時的時間」，「在這70小時當中，發生了多少荒腔走板、違反正當法律程序、踐踏台灣民主法治、甚至讓台灣司法蒙塵的事情？這恐怕是現在台北地檢署必須誠實跟台灣社會報告最重要的事情。」至於這陣子部分藍營人士也不斷質疑柯文哲涉入弊案、多有批評，是否影響未來國會藍白合？黃國昌僅表示，民眾黨是理性務實、就事論事的政黨，國會推動改革法案、監督行政部門，所秉持的不是親疏遠近，「我們所秉持的是理念價值，以及是不是符合台灣社會以及人民的利益」。針對柯文哲近期政治獻金、選舉補助款風波，未來是否會研議修法明定使用範圍？黃國昌表示，不只政治獻金跟補助款，包括選罷法修法各界長期都有很多討論，這些意見他們也都聽到了，接下來會審慎研議如何讓台灣政治更清廉、更符合人民期待。黃國昌也預告，本週會再擇期正式召開記者會，宣布民眾黨團的優先法案名單。