挑戰「50轟50盜」！大谷翔平今4打數0安打、吞3K！道奇3:14被打爆

我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平近期連2戰開轟，道奇隊也在他的帶領下取得連勝，不過今（2）日面對亞歷桑納響尾蛇，他打擊熄火，4個打數均未能敲安，還吞下了3次三振，終場球隊以3：14遭到痛宰，慘輸11分，4連勝也被終止。大谷翔平在8月其實一度進入到低潮期，不過在中後段開始，他的長打火力又重新升溫，從40轟40盜到43轟43盜，不斷寫下大聯盟新紀錄，現在外界也期待他是否能完成50轟50盜的偉業。前兩場比賽，大谷翔平都有敲出全壘打的演出，但今天他的發揮不理想，4打數無貢獻，還被三振了3次，個人打擊率下降到2成91，教練團也保護他，提在第8局結束他今天的工作。道奇今天全場敲出9支安打，已經是不錯的表現，但主要是投手群無法壓制響尾蛇打線，先發投手主投5又1/3局，被敲10支安打，其中包括2發全壘打，丟掉10分都是自責分。之後換上場的投手M. Grove和E. Hernández也都也丟分紀錄，這場比賽總計被敲了17支安打，導致最終輸球的結局。