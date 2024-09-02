矢板明夫批民眾黨是罕見雙標政黨　他反嗆：貴國自民黨很清白？

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民眾黨主席柯文哲捲入京華城容積弊案被帶回訊問，多位民眾黨員以及「小草」到北檢門口聲援柯文哲。日籍媒體人矢板明夫痛批民眾黨，「自己人被收押時就批評司法不公。別的政黨幹部被收押時，就先做有罪推論。如此雙重標準的政黨，世界罕見。」對此，國際政治觀察家方恩格律師就質疑，「真的『罕見』嗎？難道貴國執政的自民黨很清白嗎？」矢板明夫在臉書上發文表示，民眾黨主席柯文哲因涉嫌貪污被台北地檢署聲請羈押禁見，民眾黨立刻發了一篇批評地檢署的聲明，「看了以後我感到十分驚訝。因為，按照我對法治國家的理解，既然此案已經進入了司法程序，那麼柯文哲到底有沒有犯罪，今後透過律師和柯文哲本人，會有很多澄清的機會。」他也回憶，一個多月前民進黨前桃園市長鄭文燦的弊案爆發時，民眾黨立院黨團總召黃國昌即表示「整起弊案涉及從地方到中央，為特定權貴提供量身打造的一條龍貼心服務，絕對不是鄭文燦一個人就辦得下來」。他直言，「這種說法也是搶在司法機關做出判斷前，自己先做出了『有罪』的結論。而且還在沒有拿出任何證據的情況之下，指控鄭的周圍還有別人犯罪。」他痛批民眾黨，「自己人被收押時，就暴跳如雷批評司法不公。別的政黨幹部被收押時，就先做有罪推論。如此雙重標準的政黨，世界罕見。」對此，方恩格在臉書發文，貼出日本首相自民黨的岸田文雄的新聞，岸田文雄因黨內政治獻金等問題，導致民眾不信任，因此宣布不會參加下月舉行的自民黨總裁選舉，代表自民黨選出新任總裁後，岸田將卸下首相職務。方恩格質疑矢板明夫，「難道貴國執政的自民黨很清白嗎？」