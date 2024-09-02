蘋概股、半導體族群領軍向上！台股早盤漲逾百點　台積電強彈11元

我是廣告 請繼續往下閱讀

美股30日開面收紅，台北股市今（2）日在在電金領漲下，開高走高，漲逾170點，指數回到22400點之上。SEMICON國際半導體展將於本週登場，蘋果概念股、半導體族群股價領軍向上。權值王台積電早盤上漲11元，最高來到955元位置。美國通貨膨脹數據出爐，加深未來降息預期，激勵美股8月30日收紅，道瓊工業指數再創新高。道瓊工業指數終場上漲228.03點，或0.55%，收在41563.08點；標準普爾500指數上漲56.44點，或1.01%，收在5648.40點；那斯達克指數上漲197.20點，或1.13%，收在17713.63點；費城半導體指數上漲129.570點，或2.58%，收在5158.820點。台北股市今日開盤漲73.81點，以22341.9點開出，早盤漲逾170點，指數回到22400點之上。關注權值股表現，台積電早盤上漲11元，最高來到955元位置，貢獻大盤超過60點；聯發科盤中上下震盪，鴻海小漲0.5元至185元，大立光漲30元至3150元，台達電漲5.5元至405元。「2024年國際半導體展SEMICON Taiwan」將於本週9月4日登場，相關類股尤其半導體族群展露光芒，萬潤大漲4%，早盤漲至403元位置；弘塑、家登上漲超過2%；雷科、世芯、茂矽、光罩、旺宏、嘉晶、閎康、信綋科、友威科、均華等皆漲1%以上，彩鈺、漢磊、新唐、昇揚半導體等也都齊揚。