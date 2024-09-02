三名柬埔寨女到泰國假扮乞丐！「乞討下班後」變時尚遊客

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泰國人素以好心腸聞名，也因此讓曼谷街頭的乞丐有圖利的管道。三名柬埔寨女子心生歹念，去泰國假扮乞丐，「下班後」立刻換裝變時尚旅客被警方抓包，並以非法入境和乞討的罪名移法送辦。根據泰國媒體《民族報（The Nation）》，警方收到檢舉，指曼谷素坤逸4巷至11巷有外國乞丐出沒，8月29日晚上巡邏時逮捕三名未能出示移民或入境文件的柬埔寨女子。三名女子分別是43歲的詹塔娜（Chanthana）、38歲的答奧（Dao）和19歲的瓦基姆（Wakim）。警方表示，三人為了扮成乞丐，故意穿著骯髒的衣服乞討，但實際上並非身無分文，而且三人都好手好腳、具備工作能力。警方搜查其中一名女子的手機時發現，她「下班」後換上乾淨時尚的衣服，在曼谷不同景點拍照，就像一般的遊客一樣，然而平日卻故意假扮成乞丐，騙取善心人士捐款。目前警方已將這三人關押，等待法院審判。