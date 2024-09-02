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柯文哲無保請回！李彥秀送暖：期待民眾黨重新站穩腳步

記者林怡昕／台北報導

▲國民黨立委李彥秀說，期待民眾黨重新站穩腳步。（圖／記者朱永強攝）
▲國民黨立委李彥秀說，期待民眾黨重新站穩腳步。（圖／記者朱永強攝）
民眾黨主席柯文哲涉京華城案，今（2）日凌晨被法院裁定無保請回。對此，國民黨立委李彥秀喊話，檢調必須秉持勿枉勿縱的態度，拒絕政治力的干預，「證據到哪裡，辦案到哪裡」，期待民眾黨能在最短的時間重新站穩腳步。

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李彥秀指出，今天清晨北院羈押庭對柯文哲裁定「無保請回」，代表法院認為僅憑檢察官提出的事證，柯文哲欠缺羈押原因，檢方並無法證明柯主席犯罪嫌疑重大，北檢被狠狠打臉，看來這陣子檢方頻頻透過媒體放話，實際上手邊證據卻是有限。

李彥秀續指，但換個角度，院方裁定理由也是提醒檢方的不足之處，否則檢方貿然起訴也是凶多吉少。北檢既然當庭提出抗告，我們尊重檢察官的偵查作為。

李彥秀呼籲，本案為社會矚目的重大案件，過去兩天從搜索到逮捕到聲押的過程，法界也有正反不同意見，意味著本案的偵查程序動見觀瞻，不但涉及柯文哲的聲譽，更是重建台灣民眾對司法信任的關鍵。

李彥秀喊話，檢調必須秉持勿枉勿縱的態度，拒絕政治力的干預，「證據到哪裡，辦案到哪裡，」因為不論你喜不喜歡柯文哲，無罪推定、正當法律程序都應該是不會因人而異的價值，民眾關心的不僅是最後的判決結果，更是司法檢調的程序正義。

李彥秀期待，民眾黨能在最短的時間重新站穩腳步，立法院即將開議，在野合作絕對不會退縮，監督執政黨，提出更多優質的民生法案，是在野陣營責無旁貸的責任。

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