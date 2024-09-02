孫安佐激戰AV男優阿龍！《拳願》格鬥賽確定換將　票價、地點曝光

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▲孫安佐（左圖）原先的對手是「台中燒打雞」韓森（右圖），兩人擔任評審時曾爆發肢體衝突。（圖／燒打雞、孫安佐IG）

▲《拳願》公開最新比賽資訊，孫安佐（右）的對手換成AV男優阿龍（左）。（圖／阿龍IG）

▲阿龍（上）近日積極嗆聲孫安佐（下），似乎有意拉起仇恨值。（圖／阿龍IG）

藝人狄鶯、孫鵬的兒子孫安佐不僅受邀擔任格鬥真人秀《拳願之星》的評審，10月12日也將站上擂台比賽，不過原先定好的對手「台中燒打雞」韓森被換下，孫安佐改和AV男優、更生人阿龍對決；比賽前阿龍也嗆聲孫安佐「想好好修理你」，孫安佐則回擊「誰來我都扁」，看起來信心滿滿。根據主辦單位公布的消息，這場格鬥賽將在台中北屯區的葳格國際會議中心舉行，票價售賣2000元到4200元不等。孫安佐先前因為錄影時和韓森爆發肢體衝突、結下梁子，兩人原定要參加「拳願明星格鬥賽」一較高下，但日前卻傳出韓森遭撤換的消息，兩人無法正面對決。當時韓森不爽嗆聲主辦單位《拳願》，「竟然有辦法，畏懼『某方』的勢力，然後來妥協換人」，孫安佐則強調自己也很想跟韓森對打，但因為韓森和《拳願》有合約問題，雙方才無法完成比賽。孫安佐和韓森各說各話，真相讓外界霧裡看花。《拳願》則在上月31日公布最新消息，表示10月12日的格鬥賽上，孫安佐的對手將換成AV男優阿龍，比賽地點定在台中市北屯區的葳格國際會議中心，屆時不僅是孫安佐的個人賽，也將是第21屆拳願明星格鬥賽，還有其他場賽事會一併舉行；撇除早鳥票，票價為2000元到4200元不等。至於為何孫安佐的對手會換成阿龍，其實是因為阿龍替好兄弟韓森抱不平，主動請戰；阿龍過去以更生人的身分跟韓森對決，不打不相識，雖然打輸韓森兩人卻成為好友，看到孫安佐跟韓森的衝突，讓阿龍氣憤直呼：「真的看不下去」、「我跟你打，四強賽我也不打了，我就想好好修理你」。孫安佐聽聞阿龍的放話也爽快答應，信心滿滿回應阿龍：「誰來我都扁，好不好」。阿龍近日也再度發影片開嗆：「孫先生，你就是跟統神一樣，別人跟你講話在那邊嘻嘻哈哈、嘻皮笑臉，難怪會被打，是我也打你啦，怎樣，很愛笑是不是？牙齦那麼高，你牙齦怪喔」，似乎想在開戰前挑起孫安佐怒火，有意拉高仇恨值。