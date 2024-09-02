壯壯一張背面照殺傷力太大　破萬球迷張嘴「根本圓規畫出來的」

孫安佐激戰AV男優阿龍！《拳願》格鬥賽確定換將　票價、地點曝光

記者藍詩孟／綜合報導

▲《拳願之星》明星格鬥賽確定換將，孫安佐（右）改和AV男優阿龍（右）激戰，比賽票價、地點也在近日曝光。（圖／阿龍IG）
▲《拳願之星》明星格鬥賽確定換將，孫安佐（右）改和AV男優阿龍（右）激戰，比賽票價、地點也在近日曝光。（圖／阿龍IG）
藝人狄鶯、孫鵬的兒子孫安佐不僅受邀擔任格鬥真人秀《拳願之星》的評審，10月12日也將站上擂台比賽，不過原先定好的對手「台中燒打雞」韓森被換下，孫安佐改和AV男優、更生人阿龍對決；比賽前阿龍也嗆聲孫安佐「想好好修理你」，孫安佐則回擊「誰來我都扁」，看起來信心滿滿。根據主辦單位公布的消息，這場格鬥賽將在台中北屯區的葳格國際會議中心舉行，票價售賣2000元到4200元不等。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲孫安佐日前參加真人秀《拳願之星》擔任導師，與另一名評審「台中燒打雞」韓森爆發肢體衝突。（圖／燒打雞IG
▲孫安佐（左圖）原先的對手是「台中燒打雞」韓森（右圖），兩人擔任評審時曾爆發肢體衝突。（圖／燒打雞、孫安佐IG）
孫安佐拳賽換對手　和韓森對決確定破局

孫安佐先前因為錄影時和韓森爆發肢體衝突、結下梁子，兩人原定要參加「拳願明星格鬥賽」一較高下，但日前卻傳出韓森遭撤換的消息，兩人無法正面對決。當時韓森不爽嗆聲主辦單位《拳願》，「竟然有辦法，畏懼『某方』的勢力，然後來妥協換人」，孫安佐則強調自己也很想跟韓森對打，但因為韓森和《拳願》有合約問題，雙方才無法完成比賽。

孫安佐和韓森各說各話，真相讓外界霧裡看花。《拳願》則在上月31日公布最新消息，表示10月12日的格鬥賽上，孫安佐的對手將換成AV男優阿龍，比賽地點定在台中市北屯區的葳格國際會議中心，屆時不僅是孫安佐的個人賽，也將是第21屆拳願明星格鬥賽，還有其他場賽事會一併舉行；撇除早鳥票，票價為2000元到4200元不等。

▲《拳願》格鬥賽確定換將，孫安佐（右）改和AV男優阿龍（右）激戰，比賽票價、地點曝光了。（圖／阿龍IG）
▲《拳願》公開最新比賽資訊，孫安佐（右）的對手換成AV男優阿龍（左）。（圖／阿龍IG）
代替韓森激戰孫安佐　阿龍多次嗆聲

至於為何孫安佐的對手會換成阿龍，其實是因為阿龍替好兄弟韓森抱不平，主動請戰；阿龍過去以更生人的身分跟韓森對決，不打不相識，雖然打輸韓森兩人卻成為好友，看到孫安佐跟韓森的衝突，讓阿龍氣憤直呼：「真的看不下去」、「我跟你打，四強賽我也不打了，我就想好好修理你」。

孫安佐聽聞阿龍的放話也爽快答應，信心滿滿回應阿龍：「誰來我都扁，好不好」。阿龍近日也再度發影片開嗆：「孫先生，你就是跟統神一樣，別人跟你講話在那邊嘻嘻哈哈、嘻皮笑臉，難怪會被打，是我也打你啦，怎樣，很愛笑是不是？牙齦那麼高，你牙齦怪喔」，似乎想在開戰前挑起孫安佐怒火，有意拉高仇恨值。

▲代替韓森激戰孫安佐　阿龍多次嗆聲（圖／阿龍IG）
▲阿龍（上）近日積極嗆聲孫安佐（下），似乎有意拉起仇恨值。（圖／阿龍IG） 


※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

孫安佐駁靠長輩施壓《拳願》！打不了「台中燒打雞」韓森原因曝光

對決孫安佐破局！韓森怒噴《拳願》主辦　抖出黑幕：對方家人介入

打孫安佐1巴掌嗆「國際巨嬰」！台中拳王韓森向孫鵬、狄鶯道歉了

孫安佐｢真人秀爆衝突」遭賞巴掌是炒作？他臭臉回應只吐1個字

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載