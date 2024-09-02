Caitlin Clark連2場至少25分10助攻5三分　WNBA與NBA史上首位菜鳥

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WNBA例行賽，印第安納狂熱超級新星Caitlin Clark擋不住，今（2）日她又攻下28分12助攻，以新秀身分完成個人連續2場比賽至少25分10助攻、命中5記三分球，不僅WNBA過去沒人做，NBA過去同樣也沒人達成。在她的帶領下，狂熱隊終場以100：93擊敗達拉斯飛翼。這場比賽Clark出賽37分鐘，全場19投10中，三分球11投5中，罰球4投3中，拿下28分12助攻4籃板。上一場對芝加哥天空，她則是出賽32分鐘，投籃14中8，三分球9投5中，罰球11投10中，拿到31分12助攻4籃板。如此出色的表現，讓Clark成為NBA與WNBA史上，首位連續2場至少砍下25分10助攻、並且命中5記三分球的新秀球員。過去NBA史上的超級新人也不少，像是Luka Doncic也是三分球投得很多的持球核心，但皆未能創下這樣的歷史，如此更顯得Clark的表現有多特別。要完成此等紀錄，顯然必須要擁有控球以及投籃方面的超群天賦，同時也必須剛好被一支實力一般的球隊選中，才能在菜鳥階段就擁有「無限開火權」。Clark在剛從NCAA進入WNBA時，一度有一段時間的「陣痛期」，還在適應新聯盟的防守強度和身體對抗，加上有老鳥不滿她太出風頭，故意給她「震撼教育」，也讓這位超級新星，得分效率並不理想。不過是金子總會發光，Clark從未失去對自己比賽的信心，從賽季中期開始，她很快找到調整的方式，並且開始打出亮眼的效率，並帶領狂熱隊戰績提升。