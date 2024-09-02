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MLB／白襪慘吞10連敗！單季達107敗　改寫隊史124年來最多敗紀錄

記者林之越/綜合報導

▲芝加哥白襪先發投手Garrett Crochet，雖然主投3.1局，僅失掉1分，但打線慘遭完封，吞下超越退史紀錄的單季第107敗。（圖／美聯社／達志影像）
▲芝加哥白襪先發投手Garrett Crochet，雖然主投3.1局，僅失掉1分，但打線慘遭完封，吞下超越退史紀錄的單季第107敗。（圖／美聯社／達志影像）
白襪慘吞10連敗！芝加哥白襪今（2）日交手紐約大都會，先發投手Garrett Crochet開賽連飆7次三振，追平美聯紀錄，但只投3.1局失1分後，就被換下場。另一方面，打線慘遭大都會完封，最終仍以0：2輸球，吞下本季第3次的10連敗，累積敗場則來到107場，打破隊史124年來的單季最多敗紀錄

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淒慘紀錄還在延續　最糟恐吞125敗

自上賽季以來，白襪隊連續兩年敗場數破百，寫下大聯盟極為罕見的恥辱成績，也讓球迷感到十分失望，多次連敗後，也早早失去季後賽機會，確定會成為分區墊底。

目前白襪還剩下24場比賽，但在本場敗給大都會後，已經吞下107敗，超越1970年球季，當時寫下單季106敗的最慘紀錄。同時，倘若白襪在剩餘賽程中，輸掉5場以上的比賽，也確定將會寫下單季最低勝率紀錄。

在大聯盟歷史上，1899年克里夫蘭蜘蛛隊曾創下20勝134敗史上最爛戰績，而在1901年以後，單季最多敗是1962年紐約大都會隊的40勝120敗。以目前白襪的勝率推算，白襪有可能在賽季結束時，累積來到125敗。



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