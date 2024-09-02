MLB／白襪慘吞10連敗！單季達107敗　改寫隊史124年來最多敗紀錄

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白襪慘吞10連敗！芝加哥白襪今（2）日交手紐約大都會，先發投手Garrett Crochet開賽連飆7次三振，追平美聯紀錄，但只投3.1局失1分後，就被換下場。另一方面，自上賽季以來，白襪隊連續兩年敗場數破百，寫下大聯盟極為罕見的恥辱成績，也讓球迷感到十分失望，多次連敗後，也早早失去季後賽機會，確定會成為分區墊底。目前白襪還剩下24場比賽，但在本場敗給大都會後，已經吞下107敗，超越1970年球季，當時寫下單季106敗的最慘紀錄。同時，倘若白襪在剩餘賽程中，輸掉5場以上的比賽，也確定將會寫下單季最低勝率紀錄。在大聯盟歷史上，以目前白襪的勝率推算，白襪有可能在賽季結束時，累積來到125敗。