陳喬恩證實補辦海島婚禮！重回定情地蘭卡威　邀七朵花見證幸福

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▲45歲陳喬恩曾霸氣反擊網友八卦。（圖／陳喬恩IG）

▲陳喬恩在《墨雨雲間》演惡毒繼母反派演技炸裂，成為新代表作。（圖／陳喬恩微博）

陳喬恩在2022年和小9歲馬來西亞富二代、新銳藝術家Alan（曾偉昌）登記結婚，因為疫情未辦婚禮，今（2）日爆出兩人將在9月下旬，於馬來西亞蘭卡威的五星度假村補辦婚禮，昔日七朵花成員、好姐妹安以軒、夏于喬等都在賓客名單內。《NOWnews今日新聞》求證陳喬恩經紀人，陳喬恩經紀人表示，「喬恩非常謝謝大家的關心，九月的確有這樣的規劃，地點會是在蘭卡威這個對他們夫妻來說是很有意義的地方，因為那是他們當初決定在一起的小島，婚禮會是走小島溫馨婚禮路線，主要邀請的對象會是他們夫妻倆的親密藝人朋友以及好朋友們。非常謝謝大家一直很關心和祝福喬恩喔，屆時會再跟大家分享更多的喜悅，謝謝～」陳喬恩和曾偉昌（Alan）在陸綜實境節目《女兒們的戀愛》相識相戀，疫情期間他陪女方來台，同居生活相處非常甜蜜，當時曾偉昌（Alan）受邀在民生社區公園創作壁畫、在台展開藝術家活動，陳喬恩幾乎都會現身低調捧場，她近期則是到大陸拍戲，老公也是愛相隨，夫妻黏TT分不開。陳喬恩認愛後十分大方，不時在社群分享感情生活。根據《鏡週刊》報導，她將要在9月下旬返回兩人定情地馬來西亞蘭卡威，補辦海島婚禮，受邀親友不多，半年前，兩人有在蘭卡威天空之橋打卡，估計就是為婚禮提前張羅。陳喬恩近期在《墨雨雲間》飾演惡毒繼母，一改大家對她甜美形象，成為新代表作。45歲的她，之前曾被網友八卦瘋傳，因肚皮沒動靜，有婆家壓力，叫曾偉昌找小三生等。對此，陳喬恩發長文反擊，她認為人生是一種選擇，「生孩子並不是我此刻人生的第一追求，我也不覺得如果不生孩子，我的人生會有多麼的不完整，或者不完美。」她也直率回答：「老娘過得滿爽的哎，生不生關你屁事。」