談美國大選　克宮發言人：賀錦麗比川普易於捉摸

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（中央社莫斯科1日綜合外電報導）克里姆林宮發言人培斯科夫表示，在俄羅斯眼中，比起美國共和黨總統候選人川普，民主黨候選人賀錦麗是更容易捉摸的對手，但無論誰贏，俄美關係並無改善的展望。路透社報導，在接受親克林姆林宮電視記者札魯賓（Pavel Zarubin）採訪時，培斯科夫（Dmitry Peskov）似乎也對川普有關自己若重返白宮可在24小時內結束俄烏戰爭的大話嗤之以鼻。在美國總統拜登宣布放棄於11月大選尋求連任之前，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）曾表示，莫斯科當局偏好拜登而非川普，說前者是經驗豐富的「老派」政治家。美國大選現在成為賀錦麗（Kamala Harris）與川普的兩強之爭後，札魯賓笑著問培斯科夫：「那現在誰是我們支持的候選人？」培斯科夫也笑著回答說：「我們沒有支持的候選人。但是，當然，民主黨更易於捉摸。蒲亭在有關拜登較易於預測的說法，適用於幾乎所有民主黨人身上，包括賀錦麗。」儘管蒲亭和培斯科夫都表示這次選舉是美國內部事務，卻分別在不同時間點提出相關見解。例如，蒲亭2月時讚拜登的可預測性，但也提及拜登心智狀況在續任總統這方面的敏感話題，似乎有意挑撥離間。6月時他曾表示俄方並不在乎下一任美國總統是誰，但說美國法院體系顯然被當作對付川普的政治鬥爭工具。培斯科夫在今天發表的訪談中表示，美國「踐踏我國利益」的各項舉措，早已超出可接受的限度。兩國雙邊關係正處於歷史低點，目前要恢復正常「毫無希望」。培斯科夫同時表示，在烏克蘭危機上，並沒有如川普承諾的那般有一夜之間就能解決的「魔杖」。他說，要是以為下一任美國總統會在就職演說中宣布華府停止提供烏克蘭軍事援助、呼籲和平談判，或基輔當局會改變心態，都只是「作白日夢」而已。（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1130902