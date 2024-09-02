泫雅、龍俊亨10月結婚「婚紗照疑似曝光」！2人臉貼臉好甜蜜

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▲照片中的龍俊亨（左）幸福地閉上雙眼，親密的緊貼泫雅，而泫雅則是身著清新的淺藍色平胸洋裝，對著鏡頭展現清秀溫柔的一面。（圖／mnkorea IG）

▲結束與前男友DAWN長達7年的戀情的泫雅，今年初高調認愛前男團成員龍俊亨，並宣布10月結婚。（圖／hyunah_aa IG）

南韓唱跳女歌手泫雅，在2022年年底結束跟DAWN的7年愛情後，今年一月光速認愛前男團Highlight成員龍俊亨，2人才交往半年，就宣布將在10月結婚，婚事進度飛速的他們，不僅3月就敲定婚禮場地，隨著婚期的接近，婚紗照也跟著被曝光。昨日（1）日上午，龍俊亨的健身教練在IG上，發布龍俊亨與泫雅甜蜜依偎的同框照，只見照片中的龍俊亨幸福地閉上雙眼，親密的緊貼泫雅，而泫雅則是化著淡妝，身著清新的淺藍色平胸洋裝配上蕾絲頭紗，對著鏡頭展現清秀溫柔的一面，宣傳照上還寫下：「our wedding day」的字樣，這張圖似乎就是兩人婚禮的宣傳照。今（2）日早，該圖片在社群平台上傳開，粉絲們也紛紛獻上祝福，希望泫雅這段愛情童話能圓滿，大讚2人就連婚紗照都能拍的像雜誌一樣。其實，泫雅在7、8月的舞台演出時，傳出表現狀態不佳，還被外界謠傳「先上車後補票」懷孕，雖然經紀公司出面否認，但表演質量下滑仍登上韓網熱議，讓粉絲相當擔心她的狀態。時隔不到1個月，泫雅再出好消息、分享喜悅，也讓粉絲們放心不少。