鳥糞太多！泰國百年歷史建築天花板崩塌　原因竟與鴿子糞有關

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泰國一棟百年歷史建築天花板突然塌陷，造成七人受傷，工程人員事後調查原因竟是鳥糞太多壓垮廊柱，由於糞便日積月累，導致結構無法承受重量而倒塌。根據《泰國日報（Thairath）》，此事發生在泰國耶梭通府（Changwat Yasothon）一座擁有百年歷史的會議廳，8月29日發生天花板塌陷意外，500名在現場參與研討會的師生緊急逃生。現場目擊者表示，事發時廳內突然傳出巨大聲響，隨後天花板開始剝落，不少人受到驚嚇。耶梭通府副縣長阿南表示，由於天花板倒塌，部分與會者遭到掉落的水泥塊擊中，有7人被送往醫院治療。事發後工程人員進入現場勘查，發現天花板倒塌的原因，疑似與鴿子在屋頂築巢有關。據工程人員指出，天花板上堆積大量鴿子糞便，導致結構無法承受重量而崩塌。政府事後指示相關人員加緊清理屋頂上的鴿子糞便，同時在建築周圍設置鳥網，避免鴿子再度在屋頂築巢，同時呼籲民眾發現公共建築有類似問題，應立即通報主管機關處理，確保公共安全。