柯文哲案恐讓民眾黨元氣大傷　日經：想生存得設法重贏民眾信任

民眾黨主席、前台北市長柯文哲涉嫌圖利京華城案，雖然被無保請回，但日本政治學者小笠原欣幸接受日媒訪問時分析，柯文哲這位「台灣政壇奇葩」經此一役後，民眾黨恐怕僅剩10％的鐵桿支持者，2年後地方縣市首長選戰不排除淪為邊緣化。有外媒分析師受訪時也直言，民眾黨要想避免泡沫化的命運，當前最重要的是設法贏回民眾信任。
根據《日經亞洲》報導，民眾黨面臨的麻煩，不只會影響立法院動態以及反對陣營制衡執政當局的計畫，更多的是該黨正面臨支持度大幅下降的危機，如何生存成了民眾黨接下來的嚴峻課題。
經濟學人資訊社（EIU）分析師馬洛（Nick Marro）認為，現在的關鍵問題是民眾黨該採取什麼措施，以重新贏得公眾信任，擺在眼前的一條路就是，回歸其作為台灣政治「第三股力量」的根源，畢竟目前看來，民眾黨第三力量的身份並未明確表現出來，因為它似乎在廣泛的政策問題上，皆與國民黨保持一致。
馬洛分析，民眾黨後續的策略，是在立法院中更明確的區分自己，真正發揮其關鍵影響力，而不是只在國民黨的陰影下運作。
馬洛並補充說，改變路線可以幫助民眾黨，避免重蹈先前其他第三勢力的覆轍，如被國民黨或民進黨吸收；只是這策略並不能解決廉潔治理的問題，估計有關廉潔治理的爭議還會再困擾民眾黨一段時間。
不過，也有學者對民眾黨的未來持樂觀看法，比如台灣大學政治學教授納赫曼（Lev Nachman）就不認為當前的危機意味著民眾黨的終結，有鑑於民眾黨在2024年選舉取得的成功，其核心支持基礎也將在這段動蕩的時期團結起來表達支持，民眾黨也可以通過很多方式，在未來幾年內對柯文哲發生的事情做出回應，2028年的選舉還是有機會的。
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經濟學人資訊社（EIU）分析師馬洛（Nick Marro）認為，現在的關鍵問題是民眾黨該採取什麼措施，以重新贏得公眾信任，擺在眼前的一條路就是，回歸其作為台灣政治「第三股力量」的根源，畢竟目前看來，民眾黨第三力量的身份並未明確表現出來，因為它似乎在廣泛的政策問題上，皆與國民黨保持一致。
馬洛分析，民眾黨後續的策略，是在立法院中更明確的區分自己，真正發揮其關鍵影響力，而不是只在國民黨的陰影下運作。
馬洛並補充說，改變路線可以幫助民眾黨，避免重蹈先前其他第三勢力的覆轍，如被國民黨或民進黨吸收；只是這策略並不能解決廉潔治理的問題，估計有關廉潔治理的爭議還會再困擾民眾黨一段時間。
馬洛並不是唯一對民眾黨未來持悲觀、審慎看法的人，駐台北的新加坡評論員兼研究員Roy Ngerng也表示，柯文哲和民眾黨在最近一次大選中，標榜關注年輕人低薪和高房價，卻沒有可行的計劃來解決他們所利用的、年輕族群的不滿；而且儘管該黨承諾打擊腐敗，但對於自身競選資金的使用方式，也缺乏明確的問責制，對台灣司法、檢察官和執政黨的批評亦播下了分裂和不信任的種子。
不過，也有學者對民眾黨的未來持樂觀看法，比如台灣大學政治學教授納赫曼（Lev Nachman）就不認為當前的危機意味著民眾黨的終結，有鑑於民眾黨在2024年選舉取得的成功，其核心支持基礎也將在這段動蕩的時期團結起來表達支持，民眾黨也可以通過很多方式，在未來幾年內對柯文哲發生的事情做出回應，2028年的選舉還是有機會的。
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