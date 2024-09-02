周慧敏驚傳封麥！宣布不再開演唱會：陪貓咪和老公　歌迷當場大哭

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▲周慧敏澳門巡演疑似發表「封麥」宣言。（圖／周慧敏臉書）

▲周慧敏補充說，她不是全面退休，只是希望有多一點調適自己的時間。（圖／周慧敏臉書）

港星周慧敏入行近40年，經典作品橫跨影視歌，有「永遠的玉女掌門人」美譽，年初與老公倪震迎來15週年水晶婚，她近日在世界巡迴演唱會上，突然宣布未來可能不再舉辦大型個唱，將把時間留給自己和家人，「我覺得時間差不多啦」，疑似發表「封麥」宣言，此話一出，台下有歌迷當場淚崩。上個月31日，周慧敏在澳門舉行「地老天荒愛一場世界巡迴演唱會」，演出接近尾聲，周慧敏和歌迷談心，「其實這次巡演我跟自己說，用最純粹的心表演，為愛我的人唱歌，人生到不同階段，還是會有很大改變，今天這個巡演，的確每一場都在倒數時間，今天應該是我最後一次個人大型演唱會啦！」周慧敏話才說完，台下已經有歌迷大哭，也有不少人大聲叫好，她繼續說：「因為我覺得時間差不多了啦，要專注自己、照顧自己的身體、照顧家庭。」透露家裡的貓咪年紀都不小，「想多一點時間陪小貓，和先生有更多的相處時間。」「你們應該理解是不是？」周慧敏問道，部分歌迷大吼：「不能！」她連忙安慰、解釋：「我不會不工作，只是想有多一點時間調適自己，時間很快，錯過了就錯過了吧！像今晚那樣，很快就過。」並演唱最後一首歌曲〈最愛〉，全場瀰漫不捨的氣氛。