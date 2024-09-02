AI金融科技論壇將登場！巨擘齊聚談4大話題展現台灣軟實力

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▲「2024 AI金融科技發展論壇」將於5日登場，齊聚22位專家學者，共同探討AI熱門議題。（圖／AI金融科技協會提供）

「2024 AI金融科技發展論壇」將於5日登場，齊聚22位專家學者，共同探討AI金融科技創新與國際化、應用與法規調適、未來創新與挑戰，以及亞洲金融科技中心永續ESG等議題，提供全球化布局、中小新創國際發展、打詐政策等策略建議，盼衍生企業商機，推動產業開放升級，展現台灣金融科技AI軟實力。AI金融科技協會將於本週9月5日於舉行「2024 AI金融科技發展論壇」，今年論壇將以「讓AI金融科技走入生活，讓台灣金融科技躍上國際舞台」為主題，匯聚「產、官、學、研」超過22位金融科技巨擘齊聚一堂，著眼於金融科技協助中小新創突破國際市場壁壘，通過跨境合作擴展市場份額，並深入探討全球化布局的具體策略，盼為台灣的新創企業提供更清晰的國際發展方向、助力政府「打詐政策」。論壇將由金管會副主委陳彥良、國發會副主任詹方冠，以及金融總會理事長蘇建榮開場，數發部、金融總會、信保基金、金融F4（證交所、櫃買中心、期交所、集保公司）、台企銀、中信銀、台新銀、永豐銀行、東聯互動、阿爾發等機構協辦，主講及與談人包括金研院、台經院、中經院等3大政策智庫，新創投、中華開發等金融機構專家，台北大學、東吳大學、政治大學等學者，以及普匯金融、全盈支付等新創金融科技公司代表。第1場論壇「AI金融科技創新與國際化」，將深入探討AI在金融科技創新及其國際化應用的具體策略與挑戰，並就新創事業如何透過跨境合作進一步擴展市場進行交流討論。面對日益嚴格的全球法規環境，AI技術的應用如何在金融領域保持創新性同時合規，成為關鍵議題。第2場「AI金融科技應用與法規調適」將集中探討資料隱私與個人資料保護的必要性，並研究如何在現有法律框架下，推動AI技術的安全與合規應用。這些探討將為業界提供實務經驗，幫助企業在法規調適中找到最佳平衡點。第3場論壇 「普惠金融與永續零碳」將深入討論中小企業如何在數位化轉型和永續發展的背景下，獲得有效的金融科技支持。同時，專家們將分享如何在普惠金融與零碳經濟下實現企業的永續發展目標，對中小企業應對未來挑戰至關重要；第4場論壇「金融科技的未來創新與挑戰」，將聚焦數位投資、監理科技和開放銀行等新興領域的崛起，金融科技領域的挑戰、商機與創新，展望未來的發展方向，並提供業者應對挑戰的策略建議。AI金融科技協會的成立宗旨，是為因應數位金融時代迅速崛起，以金融為核心、AI科技為輔助，串聯全國大專院校，結盟金融科技產業，鏈結政府與金融機構資源，打造全台灣最大的創新金融科技產學平台。協會定期舉辦跨校、跨業交流活動，提供專業實務學習認證，加強金融科技國際人才培養，促進深度產學合作，並協助政府建立虛擬數位法規調適機制，打造友善的金融服務環境，進而促成衍生企業商機，推動產業開放升級。