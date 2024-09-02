柯文哲無保請回　吳靜怡酸「靠3字無賴勝利法」：別開心太早

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民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，經過2天漫長訊問過程，台北地院在今（2）日凌晨3時左右裁定無保請回，柯文哲隨後向徹夜守候的小草喊話，謝謝大家在這麼晚時間還在，並說明關於京華城容積率，其實當年送都委會以後，「我完全沒有過問，作為市長不應該過問單一個案，840％我完全不知道。」對此，政治評論員吳靜怡（Grace Woo）狠酸，「不知道」成為柯文哲無賴的勝利法則，並直言「京華城案還沒到結局，柯文哲別開心太早了。」吳靜怡今在臉書發文指出，當柯文哲喊出司法不公時，怎麼不想想，都是因為柯文哲失職、無能才放縱身邊的人貪污，「放縱是自然發生，還是刻意為之？總之，損失的都是台北市市民，柯文哲就只是很會講幹話不懂管理的昏君。」吳靜怡直言，「不知道」成為柯文哲無賴的勝利法則，柯文哲表示自己完全不了解840％容積率，直到卸任以後，今年3、4月，媒體開始鬧這些事情，他才第一次知道，「柯文哲看來就是撇清自己什麼都不知道，而且看起來，也是在不知道的情況之下，居然都蓋了章，就像是柯文哲的金流問題，他自己錢從哪裡來，都不知道。」吳靜怡指出，柯文哲從當市長開始，都不知道彭振聲做了什麼違法的事情嗎？柯文哲從選總統開始，都不知道李文宗做了什麼違法的事情嗎？這兩個人都是柯文哲指定、提拔的關鍵人。貪污來自長官的縱容，柯文哲從市長到黨主席都是失職、失能、失常，這樣的政治領袖要喊司法迫害也只是政治操作罷了。吳靜怡說，對她而言，木可公關、競選總部的帳都在調查局，這些不會這麼簡單就讓柯文哲沒事的。她也直言，「京華城案還沒到結局，柯文哲別開心太早了。」