柯文哲無保請回　賴士葆痛斥：檢方很丟臉、功課做得不足

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▲國民黨立委柯志恩直言，有多少證據說多少話。（圖／記者吳翊緁攝，2024.09.02）

民眾黨主席柯文哲涉京華城案，今（2）日凌晨被法院裁定無保請回。對此，國民黨立委賴士葆直言，無保請回代表證據不足「檢方是很丟臉的」；國民黨立委柯志恩則說，不希望媒體看到事情就無限上綱、24小時疲勞轟炸，「有多少證據說多少話。」柯文哲因涉京華城案，遭北檢聲請羈押禁見，2日凌晨3時許，北院羈押庭結果出爐，前北市副市長彭振聲遭收押，柯文哲則是無保請回。對此，賴士葆認為，柯文哲無保請回的話，代表證據不足，這次過程結論來看，「檢方是很丟臉的，要押人條件一定要足夠」，羈押條件分別是有重罪、串證、逃亡之虞，但是現在看來收賄直接證據沒有抓到，只有看到疑似有圖利，但這光譜很寬，等於證據很薄弱，因此要聲押就很辛苦，北檢功課做得不足。柯志恩則說，這次事件藍營表態的不多，因為大家都在觀察，期望司法給予公平正義審判空間，同時，也不希望媒體看到事情就無限上綱、24小時疲勞轟炸，還對這件事擴大解讀，無論對司法、媒體生態來說都是「有多少證據說多少話」。