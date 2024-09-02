疑俄「間諜白鯨」現蹤挪威　NGO稱發現時已死亡

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（中央社斯德哥爾摩1日綜合外電報導）根據追蹤白鯨動向的非政府組織（NGO）「海洋心靈」（Marine Mind），疑似受過俄羅斯訓練的「間諜白鯨」瓦爾迪米爾（Hvaldimir）在挪威發現時已死亡。法新社報導，追蹤這頭白鯨動向多年的「海洋心靈」昨天在挪威西南部里薩維卡（Risavika）外海附近發現牠的屍體。「海洋心靈」創辦人史傳德（Sebastian Strand）說：「我昨天像往常一樣尋找牠時，發現牠已死亡。」他還說：「我們原本確認他還活著，但24小時過後不久發現牠一動也不動地漂浮著。」挪威斯塔萬格港（Stavanger Port）海事協調員向「世道報」（VG）證實這頭白鯨死亡。史傳德說，目前不清楚死亡原因，初步檢查屍體時未發現明顯傷勢，「我們已取回屍體並置於低溫區，準備供獸醫研究所驗屍，以助釐清牠到底發生了什麼事」。這頭白鯨最初於2019年出現在挪威偏遠北部芬馬克（Finnmark）地區時，身上綁著奇怪的背帶。當時挪威海洋生物學家替牠移除了身上的人造背帶，發現上頭附有可安裝運動攝影機的支架，以及印在塑膠扣上的「聖彼得堡（St. Petersburg）設備」字樣。挪威人員表示，這頭白鯨看起來不怕人，有可能是逃離了圈養區，也可能受過俄羅斯海軍訓練，因而暱稱瓦爾迪米爾，將挪威文裡的「鯨」（hval）結合俄羅斯人名常見的字尾dimir，暗示這頭白鯨與俄羅斯的關聯。俄國官方從未對此有任何回應。瓦爾迪米爾估計年約14、15歲，對於白鯨來說相對年輕，白鯨的壽命可達40至60歲。白鯨體型可長達6公尺，通常棲息在格陵蘭（Greenland）、挪威北部和俄羅斯周圍冰冷水域。（譯者：盧映孜/核稿：陳昱婷）1130902