柯文哲無保請回　黃揚明喊「北檢確實難堪」：任一方都勿得意忘形

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民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，經過2天漫長訊問過程，台北地院在今（2）日凌晨3時左右裁定無保請回，原因為「檢方舉證無法認定嫌疑重大」，檢方將提抗告。對此，資深媒體人黃揚明表示，一堆綠營側翼熬夜又崩潰，是很溫馨的，直言「北檢確實難堪」，但任一方都勿得意忘形。柯文哲獲無保請回後，今（2）日清晨4時58分在臉書發文，指自己在被捕的這2天當中，可以說是被「極盡壓迫跟凌虐」，控台北地檢署在查扣手機跟硬碟後，用裡面存的資料「編故事」，柯文哲也感謝法官扛住了所有的壓力，也感謝所有在場的支持群眾。黃揚明今日則在臉書粉專貼文表示，民眾黨不要忘記了，司法案件之外，柯文哲是「請假中」的黨主席，政治獻金風暴還沒結束，黨內自請調查程序還在進行中。其次，民眾黨支持者不要忘記了，北檢已表態將提抗告。最後，一堆綠營側翼熬夜又崩潰，是很溫馨的。黃揚明也強調，任一方都勿得意忘形，北檢確實難堪。黃揚明隨後再度發文，「柯文哲語錄：朋友要多，敵人要少。現在的柯文哲和支持者真的有牢記在心嗎？」