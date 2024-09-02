今起恢復台灣文旦柚輸中國！國台辦：只要反台獨、一家人就好商量

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中國國台辦2日宣布，花蓮縣方面提供部分業者整改資料，多方綜合評估相關整改措施，基於符合中國相關檢驗檢疫規定，中國海關總署決定自9月2日起，恢復台灣文旦柚輸入。綜合中媒報導，中國國台辦發言人陳斌華2日表示，先前因多次從台灣輸入的柑橘類水果中，檢出檢疫性有害生物等不合格情況，基於保障生物安全和中國消費者健康的考慮，海關總署自2022年8月3日起，暫停了台灣地區柑橘類水果（包括文旦柚）輸入。然而，一段時間以來，中國國民黨中央政策會執行長傅崐萁等人，還有台灣花蓮縣政府，多次向中國表達恢復文旦柚輸入中國的強烈願望，並組織業者進行整改，改善產品品質，確保輸往中國文旦柚安全，近期花蓮縣方面亦提供了部分業者整改資料。陳斌華聲稱，在綜合評估相關整改措施、符合中國相關檢驗檢疫規定的基礎上，海關總署決定自9月2日起，恢復台灣地區文旦柚輸入，輸入中國的文旦柚，須來自獲得註冊登記的包裝廠和果園。陳斌華還說，只要堅持九二共識、反對台獨，兩岸就是一家人，一家人的事情就好商量、好解決。中國願秉持「兩岸一家親」理念，與台灣相關方面商談農產品輸入事項，為台灣同胞、特別是基層民眾謀利造福。