中職戰報Week 22／牛棚夠力中信單周橫掃攻頂　洋將名單終於定案

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▲中信牛棚能從震盪回穩，主要是多了生力軍加入，黃恩賜、魏碩成、鄭凱文進入牛棚陣容，補上了李振昌狀態不佳、王凱程受傷，2人下二軍的空缺。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.08.11）

▲原本泰迪可能會是強力爭取最後一席的刺客，但今天龍隊大翻轉，宣布維持四洋投。（圖／味全龍提供）

▲台鋼雄鷹王柏融，上周繳出聯盟頂級的打擊成績單。打擊率5成24排第2、7分打點並列第1、11支安打與3支二壘安打，則是全聯盟第1。（圖／NOWnews資料照）

度過831洋將大限後，也代表中華職棒賽程即將進入倒數的1個月。上周中職第22周賽況，也在中信兄弟單周5勝後起了變化，中信不只稍微坐穩了下半季榜首位置，甚至在全年戰績也超車，靠的是近期牛棚回穩，守住一場場比分相近的比賽。而在831洋將大限後，各隊洋將陣容也就此底定，但「外掛」洋投是否真的夠力？也牽動最後1個月的戰績衝刺。中信兄弟在上周中職第22周賽程，打出單周5勝優異戰績，接連橫掃味全龍與富邦悍將，也讓中信在下半季戰績稍微拉開領先差距，距離第2、3的樂天桃猿與味全，各有3.5、4場勝差；甚至在全年戰績，也因統一獅近期吞下3連敗，中信逆轉超車，以半場勝差位居榜首。上周中信能取得全勝戰績，跟投手戰力回穩有關，單周防禦率2.20、12失分，都是全聯盟最佳，特別是牛棚投手群，近26.1局無失分，讓中信不僅可以在上周二能以1比0擊敗味全、上周五3比1擊敗富邦；甚至上周六、日能在比賽後段逆轉，也是多虧了牛棚投手群撐場，才沒讓分差過大進而逆轉。中信牛棚能從震盪回穩，主要是多了生力軍加入，黃恩賜、魏碩成、鄭凱文進入牛棚陣容，補上了李振昌狀態不佳、王凱程受傷，2人下二軍的空缺。特別是黃恩賜回到一軍，今年在二軍調整許久，球隊也多次測試他在牛棚短天數休息後出賽的狀況，確定身體都無異狀，才讓他回到一軍，作為一軍的牛棚戰力。回到一軍陣容後的黃恩賜，直球速度依舊有150公里水準，搭配本來就不差的滑球、曲球與指叉球，短局數在打者1輪次之內，打者很難馬上掌握住。加上黃恩賜過去是先發底，作為比賽中段長中繼使用也很適合，成為中信牛棚調度的活棋。上周五面對富邦，中繼2局無失分，奪下暌違2年的首勝。中信的打擊在上周同樣有發揮，單周5轟，依舊維持著一定的長打實力。在打擊教練丹尼爾的督促下，淺球數全力揮棒，追求好的擊球品質，是今年中信的攻擊策略，在平飛球機率是全聯盟最高的13.8%加持下，目前長打率也超車上半季橫掃各隊的統一。不過中信看似狀態極佳，但陣容仍有隱憂。把魏碩成、鄭凱文調往牛棚，就需要其他投手補上先發輪值。本周上半季表現不錯的徐基麟回歸之外，二軍固定擔任輪值的張祖恩與余謙，都是先發輪值的可能人選，中信能否維持鐵牛棚的狀態，人員不再做調動，就看本土輪值能否繳出優質先發的內容。上周經過831洋將大限，各隊洋將陣容也無法再做改變，將以既有陣容打完整個球季的比賽。統一獅、味全龍是未做洋將名單調整的球隊，統一在尋覓新戰力未果，繼續用布雷克、勝騎士、羅昂與裴瑞茲的陣容應戰；味全則是找來泰迪後卻最終決定不更換，沿用鋼龍、艾璞樂、銳歐、伍鐸的4洋投陣容。泰迪今年在墨西哥聯盟出賽，投11場比賽，戰績4勝2敗、防禦率3.53，WHIP也在水準內的1.13，有在追蹤的台灣球探表示，泰迪狀態比起去年、前年來得更理想，因此動念想要重回台灣，可惜來台後經過牛棚練投觀察，味全最終決定不更換洋投註冊陣容，只放在二軍做為明年觀察之用。台鋼雄鷹方面，找來日籍投手吉田一将作為新任牛棚投手。吉田一将一軍4場出賽並未失分，雖然4局僅有1次三振，但控球穩定，不像前任終結者雷公一樣容易搞出大場面，加上直球、滑球與指叉球的運用得宜，目前也將接任終結者。樂天桃猿則在洋將大限前，提前解約全隊薪資最高的洋投霸威斯，改登錄威斯佛。威斯佛本季在3A雖然投得不理想，卻在墨西哥聯盟投得不錯，加上38局投球僅有12次保送、50次三振，因此樂天決定讓控球不穩定的霸威斯離隊。但威斯佛首場二軍出賽狀態並不好，上周五對味全二軍，僅投2.1局失4分退場，狀態仍待調整。富邦悍將想要維持富藍戈在後援的陣容，選擇解約杰戈，註冊新洋投班恩。不過班恩這2場出賽，狀態不穩定。8月25日首戰，4.2局飆7K，但亦有5次保送；上周六先發對戰中信兄弟，3局雖有5K，但也失掉5分提前退場。班恩屬於有速度的先發左投，最快球速可達146公里，但其他變化球種壓制力不好，壞球率高且進壘點偏高，容易被打者狙擊，是他這2戰表現不理想的原因。中信兄弟在上周直接啟用洋投風火輪。雖然艾士特遭韓職起亞虎買斷合約，但還有克迪、德保拉、象魔力、猛登、象騎士5洋投接連先發出賽。象魔力狀態尚未回到百分之百，無法趕上一軍強度，上周五對戰富邦先發4局失1分後就註銷，用象騎士作為洋將大限後的新戰力。不過象騎士首戰，體能明顯還需要調整，他在二軍最多只投65球，昨天也在第5局出現亂流，手臂力量尚未完全建立好。台鋼雄鷹王柏融，上周繳出聯盟頂級的打擊成績單。打擊率5成24排第2、7分打點並列第1、11支安打與3支二壘安打，則是全聯盟第1，成為台鋼上周能勝率過半，單周拿到3勝的關鍵人物之一。王柏融在上周5戰皆有敲安，且在昨天與上周四，都有三安猛打賞的成績。在上周，王柏融的整個打擊內容不錯，在以拉打為主策略下，平飛球比例15.8%，也讓滾地球比例有所下降，從整季的38.9%，下降至36.8%。台鋼的攻勢主軸，相當仰賴前段棒次的串連，狀元曾子祐表現平穩，後續就要看陳文杰、魔鷹與王柏融的串連。特別吳念庭又在上周被強襲球擊中臉部，需要休養一段時間，王柏融能否維持一定的火力，特別是找回消失的長打，是台剛在後續賽程能否有競爭力的關鍵人物。