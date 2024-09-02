「北院劉德華」裁定柯文哲無保請回！鄉民喊保重：恐被綠營報復

民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，經過2天漫長訊問過程，台北地院在今（2）日凌晨3時左右裁定無保請回，柯文哲隨後在臉書發文，指自己在被捕的這2天當中，可以說是被「極盡壓迫跟凌虐」，並感謝法官扛住了所有的壓力。而承審柯文哲案聲押庭的法官，是有「北院劉德華」之稱的朱家毅，此次柯文哲無保請回，讓大批網友認為朱家毅阻擋押柯恐被綠營報復，紛紛在PTT留言喊話「保重」。
柯文哲獲無保請回後，今日清晨4時58分在臉書發文，指自己在被捕的這2天當中，可以說是被「極盡壓迫跟凌虐」，控台北地檢署在查扣手機跟硬碟後，用裡面存的資料「編故事」，柯文哲也感謝法官扛住了所有的壓力，也感謝所有在場的支持群眾。
而此次承審柯文哲案聲押庭的法官，是有「北院劉德華」之稱的朱家毅，他畢業於台大法律系、政治大學智慧財產研究所碩士，過去曾審理過黃世銘洩密案、太陽花學運案、劉喬安仲介賣淫案等，4年前審理立委收賄案，還創下53小時馬拉松式開庭，一口氣收押3名立委蘇震清、廖國棟、陳超明的司法紀錄。
如今柯文哲無保請回，讓朱家毅再度掀起一番討論，不少網友認為，朱家毅阻擋押柯恐被綠營報復，紛紛留言「可憐，可能要被調到綠島了」、「這位劉德華準備嚐到青鳥出征的滋味」、「勇者，可能要去金門馬祖了」、「綠媒應該會開始起底這位法官...保重」。
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而此次承審柯文哲案聲押庭的法官，是有「北院劉德華」之稱的朱家毅，他畢業於台大法律系、政治大學智慧財產研究所碩士，過去曾審理過黃世銘洩密案、太陽花學運案、劉喬安仲介賣淫案等，4年前審理立委收賄案，還創下53小時馬拉松式開庭，一口氣收押3名立委蘇震清、廖國棟、陳超明的司法紀錄。
如今柯文哲無保請回，讓朱家毅再度掀起一番討論，不少網友認為，朱家毅阻擋押柯恐被綠營報復，紛紛留言「可憐，可能要被調到綠島了」、「這位劉德華準備嚐到青鳥出征的滋味」、「勇者，可能要去金門馬祖了」、「綠媒應該會開始起底這位法官...保重」。
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