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GD「爸爸微笑」看夫碩順表演　DK發長文告白太陽：我話太多了

記者羅偉如／綜合報導

▲夫碩順（左圖）擔任太陽演唱會嘉賓DK（左圖中）發長文告白，GD（右圖）微笑看後輩演出。（圖／DK IG、X）
▲夫碩順（左圖）擔任太陽演唱會嘉賓DK（左圖中）發長文告白，GD（右圖）微笑看後輩演出。（圖／DK IG、X）
南韓天團BIGBANG成員太陽於8月31日、9月1日兩天在首爾舉辦演唱會，第二天的演出中找來SEVENTEEN小分隊夫碩順擔任嘉賓，有粉絲捕捉到BIGBANG隊長GDragon（GD）相當專注地看著後輩們演出，一臉「爸爸微笑」，場面十分溫馨。而本身就是BIGBANG粉絲的夫碩順成員DK，在演唱會結束後發布了一篇長文，表達對太陽和BIGBANG的喜愛和尊敬之情。

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夫碩順擔任嘉賓　GD爸爸微笑還90度鞠躬

演唱會第一天的嘉賓為BIGBANG另一位成員大聲，而第二天除了大聲以外，SEVENTEEN小分隊夫碩順也受邀來當嘉賓，熱唱好幾首熱門歌曲，包括了《Fighting》、《Just do it》等等，現場氣氛熱絡不已，在台下的GD不但慈祥地笑著觀賞表演，之後看到夫碩順向自己打招呼時，還回以90度鞠躬問候。

▲GD和大聲出現在太陽的演唱會上。（圖／小紅書）
▲GD（中）和大聲（右一）出現在太陽的演唱會上。（圖／小紅書）
DK發長文向太陽感性告白　吐槽自己話太多

演唱會中最高潮莫過於GD 、大聲一起站上舞台，BIGBANG睽違多年的合體表演讓粉絲淚目，直呼：「KPOP之神終於顯靈了！」表演完的夫碩順也變回小粉絲模式，在台下拿著應援棒超嗨應援。BIGBANG身為KPOP二代團傳奇，一直都是後輩們景仰的對象，演唱會結束後夫碩順也都在社群網站上發文告白前輩，其中DK發了一長串如同作文般的超長感想。

DK發布了一張夫碩順拿著太陽應援棒的自拍照並寫道：「太陽前輩...演唱會非常愉快又幸福...再次感謝您邀請我們。看著今天的舞台演出，彷彿久違見到了以前夢想成為歌手的我們，當時的我們看著前輩們下決心要努力下去，感覺很神奇！就像是做夢一樣。」

接著，DK說：「以後我也會在能力所能及的位置上成長，並成為能以好的歌曲和舞台帶給大家幸福能量的歌手！啊！還有《seed》和《still life》的舞台真的讓我很感動，您說最喜歡和珍惜的歌曲是《seed》，我也非常能感同身受。哈哈對不起我的話太多了！太陽前輩，以後也要加油！夫碩順也加油！SEVENTEEN加油！道兼加油！」

感性的文字讓粉絲們都說能感受到DK的真誠，也很開心能夠看到前後輩之間良好的互動，喊話敲碗如果之後能正式合作一次就太好了！

▲SEVENTEEN小分隊夫碩順擔任太陽演唱會第二天嘉賓，DK（中間）發感性長文向前輩告白
▲SEVENTEEN小分隊夫碩順擔任太陽演唱會第二天嘉賓，DK（中）發感性長文向前輩告白。（圖／DK IG）

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