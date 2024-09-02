《單身即地獄》尹廈情初次來台！跑信義吃海底撈　意外偶遇李鎮錫

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▲在外國街頭偶遇好友的尹廈情忍不住拍照，還PO文寫下：「在台灣的路上遇見你的機率有多大？」感嘆這神奇的緣分。（圖／hi__jjeong2 IG）

▲《單身即地獄3》的人氣嘉賓尹廈情，受邀來台開球。（圖／樂天桃猿）

▲李鎮錫短短半年內訪台至少3次，粉絲也期待他與尹廈情兩人下次一起來台觀光。（圖／seok_lj IG）

韓國知名戀愛綜藝《單身即地獄》，邀請各行各業的單身男女們，一起前去荒島上尋覓伴侶。自2021年播出後捧紅不少素人、網紅，觀眾好評不斷，去年12月也迎來第三季。其中，《單身即地獄3》的女嘉賓尹廈情，也在節目播出後爆紅，近日還受邀來台擔任樂天桃猿開球嘉賓。工作之餘，尹廈情順道來台灣觀光，沒想到跑去吃海底撈火鍋的她竟意外在台北街頭偶遇同樣演出《單身即地獄3》的男嘉賓李鎮錫，不只雙方吃驚，連粉絲也感嘆這神奇的緣分。原為上班族的尹廈情在出演《單身即地獄3》後走紅，開始朝演藝圈發展，上月31日，還受樂天桃猿之邀來台開球嘉賓。第一次來台灣的尹廈情，對台灣充滿好奇，除了觀光外也品嘗了麵線、滿漢大餐、科學麵等台灣美食，昨（1）日，她還被台灣粉絲撞見跑去信義區吃海底撈。豈料，走在街頭的尹廈情竟在人山人海的信義區遇上了《單身即地獄3》的男嘉賓兼好友李鎮錫，又驚又喜的她忍不住PO文寫下：「在台灣的路上遇見你的機率有多大？」想到日前受訪時聊到李鎮錫，尹廈情還笑說如果在台灣街頭遇到他，一定要叫他推薦美食請自己，結果還真的碰上了。同樣憑藉《單身即地獄3》走紅的咖啡廳老闆李鎮錫，在台灣收穫大量粉絲，熱愛台灣風情的他也在短短半年內訪台至少3次，走訪過台北士林夜市、高雄六合夜市、平溪等等，這次來台還跑到信義區與西門商圈走跳，吸引不少粉絲在街頭捕獲「野生李鎮錫」。節目中尹廈情雖未與李鎮錫配對成功，但兩人卻成為摯友，至今仍然時不時聯繫，如今尹廈情再PO偶遇的合照，也讓觀眾紛紛敲碗期待兩人下次一起來台觀光。