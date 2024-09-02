立法院新會期登場！國民黨團優先法案曝　開議日要再等等

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今（2）日立法院第11屆第2會期報到日，外界關注各黨團本會期目標以及開議日期。對此，國民黨立法院黨團書記長林思銘說，「開議日期預計在9月10幾號召開黨團協商」，國民黨團也希望越快越好，也條列包含財政收支劃分法、老人福利法、就業服務法等優先法案。立法院第11屆第2會期即將開始，今早民眾黨立法院黨團總召黃國昌受訪時表示，民眾黨團已發函到院長室，希望立法院長韓國瑜盡速召集各黨團協商，以研議提前開議日期，以免延宕國家重要人事同意案。國民黨團今天也召開記者會，有媒體問及立法院開議日期、黨團優先法案？林思銘說，「開議日期預計在9月10幾號召開黨團協商」，國民黨團也希望越快越好。對於黨團的優先法案？林思銘也說，臨時會本來就希望排審許多福國利民法案，包含財政收支劃分法、老人福利法、就業服務法、消防法、學生輔導法、吹哨者保護法，這幾個法案下會期都會優先推動。針對下會期預算會期審查情況？林思銘強調，國民黨秉持為人民看緊荷包，嚴格審預算，過去績效不佳預算，黨團會嚴審減列、凍結。