柯文哲無保請回！夫妻未返家行蹤曝光　黃珊珊：陳佩琪壓力很大

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▲柯文哲無保請回後，和太太陳佩琪搭車前往黃珊珊位於新北市汐止區的住家。（圖／記者葉政勳攝.2024.09.02）

民眾黨主席柯文哲因京華城案遭聲押禁見，昨天晚間8間召開羈押庭，今（2）日宣布裁定無保請回，結果出爐後柯文哲步出地檢署向力挺他的小草們致謝，後續由館長、黃國昌等人的簇擁下搭車離場，傳出柯文哲與妻子陳珮琪沒有回家，而是直奔黃珊珊位於汐止的家中。對此，黃珊珊受訪時證實，柯文哲夫妻這幾天很煎熬，現在就是讓他們好好休息，「主席的身體狀況應該也還不錯。」台北地方法院凌晨3時許裁定柯文哲無保請回、彭振聲羈押禁見，消息傳出現場守候阿伯的小草歡聲雷動，太太陳佩琪看到先生也衝上前緊抱丈夫哭泣，柯文哲向支持者發表完談話後離開現場，不過夫妻兩人沒有直接返回住家，而是搭上座車直奔黃珊珊位於新北市汐止區的住家。黃珊珊上午受訪時表示，柯文哲夫妻這幾天很煎熬，陳佩琪現在的確在她家休息，由於這幾天接連被外界汙衊，對她來說壓力非常大，昨天的結果應該是非常珍貴，今天就先讓他們好好休息，而柯文哲的身體狀況也還不錯。媒體也追問，柯文哲夫妻為何沒有直接返家？黃珊珊則說明，因為這幾天媒體都在門口守候，導致他們沒有辦法出門，「記者在底下也影響到鄰居，如果昨天晚上回家，今天大概又把那邊堵得密不通風，而且可能也會吵到他們休息，所以我們先讓他做安靜的休息。」