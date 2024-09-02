《台北追緝令》20萬粉絲「台灣女婿」也有演！見盧貝松曝試鏡內幕

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳和安（右）和朋友泰勒（左）主持的Podcast頻道「brosbond」IG粉專有20萬人追蹤。（圖／brosbond IG）

▲陳和安說他試鏡後才得知要拍《台北追緝令》，見到盧貝松時覺得自己非常幸運。（圖／陳和安IG）

由億萬票房名導盧貝松監製、黃嘉智執導，並在台灣大量取景的動作強片《台北追緝令》，即將上檔，除了大咖巨星路克伊凡斯（Luke Evans）、「韓哥」姜成鎬（Sung Kang）、桂綸鎂主演外，電影中的配角也相當吸睛，台灣藝人李沛旭、「台灣女婿」陳和安都有演出。近日陳和安開心在IG分享劇照、預告片，還有跟盧貝松的合照，對於可以參與這部巨作感到相當榮幸，同時也曝光一些不為人知的小故事。秘魯籍的網紅陳和安（Enrique Concor）和台灣妻子結婚後定居台灣，是正港的「台灣女婿」。畢業於傳播藝術系的他，相當熱愛表演，和搭檔泰勒（Tyler）一起經營的Podcast頻道「Bros Bond」熱度也持續攀升，目前IG已累積20多萬粉絲追蹤。除此之外，陳和安也有參與9月即將上映的熱門動作電影《台北追緝令》（Weekend in Taipei），他在劇中飾演一名粗心大意，不小心掉下警徽被識破的探員，和路克伊凡斯有對手戲，近距離接觸好萊塢大咖巨星，讓他感到相當興奮。陳和安近日也頻頻在個人IG分享《台北追緝令》的劇照、預告片，還有自己跟名導盧貝松的合照，喜悅之情全寫在臉上。據《ETtoday新聞雲》報導，陳和安說自己試鏡時，只知道劇組要找會講西班牙文的演員，他當時並不清楚試的是哪部戲，因為保密工作非常嚴謹，一直到開拍時才得知是《台北追緝令》，見到路克伊凡斯、盧貝松等人，也讓他直呼好幸運。陳和安也透露，拍攝時他心情很緊張，連道具要放在哪邊都很在意，還為此感到苦惱；幸好導演非常貼心，安慰陳和安專心演戲就好，其他細節交給自己來顧，這才讓陳和安順利完成拍攝，成功登上大銀幕。