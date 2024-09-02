小S大女兒Elly成南加大新鮮人！所選科系曝光　竟是「她」學妹

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▲前年代新聞主播陳玠妤（左）日前在臉書上分享和Elly（右）的合照，透露Elly即將成為自己的學妹。（圖／陳玠妤臉書）

▲有粉絲在南加大校園巧遇小S，親民的她也與認出她的學生們熱情合影。（圖／小紅書）

藝人小S（徐熙娣）與老公許雅鈞婚後育有3女，3個寶貝女兒各有各的特色，其中學霸大女兒Elly（許曦文）今年4月錄取美國名校南加州大學，日前才被粉絲目擊小S一家陪愛女赴美做準備。許多粉絲不禁好奇Elly的科系，其實早在1個月前，前年代新聞主播陳玠妤就透過臉書分享1張和Elly於活動上的合照，文中提到「歡迎來當我大眾傳播學院的直屬學妹」，Elly所選的科系也隨之曝光。前年代新聞主播陳玠妤日前在臉書上分享和Elly的合照寫道：「在自己的usc晚宴遇到小時候最喜歡的節目主持人小S的女兒，歡迎來當我大眾傳播學院的直屬學妹。」原來Elly最終選擇就讀大眾傳播學系，事實上先前Elly曾透露對商學院的行銷有興趣，讓粉絲一度以為她會選擇商學院。事實上，Elly同時被2家名校錄取，分別為南加州大學與加州大學柏克萊分校，而她最終選擇前往南加大就讀。小S先前曾透露想讓女兒嘗試獨自展開新生活，但放心不下的她最終還是決定同行。日前有粉絲在南加州大學校園發現了小S與老公許雅鈞以及Elly的身影，過程中有學生認出小S，小S也親切地與學生們合照，粉絲們紛紛大讚小S美貌：「本人超級美啊啊啊，人也超好。」