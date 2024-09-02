陳世凱今任交通部長！破外界質疑「我們是6.1萬多人的專業團隊」

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▲交通部部長交接典禮。（圖／記者陳明安攝，2024.09.02）

▲對於外界質疑他年輕、無交通專業背景，陳世凱直言，「我並不年輕，我是中年大叔」。（圖／記者陳明安攝，2024.09.02）

交通部前部長李孟諺因捲入桃色風波請辭，今（2）日新任交通部長陳世凱接任，他強調，交通部從來就不是依靠單一部長專業，交通部是一個6萬1000多人的專業團隊，他會做同仁最堅實的後盾，也請大家跟他一起努力。李孟諺因桃色風波，就任92日黯然下台，職位由交通部次長陳彥伯暫代。新任部長陳世凱今上任，陳世凱畢業於東海大學政治系，曾任民進黨立委蔡其昌國會辦公室主任，隸屬新潮流，並連續當選3屆台中市議員，此次總統大選期間擔任賴清德競辦發言人，卓榮泰組閣後也出任發言人，如今接下交通部長一職。今交接典禮上，陳彥伯表示，感謝大家蒞臨交接典禮，他很感謝8月23日代理部長以來，期勉同仁服務不中斷、堅守崗位、守護交通部，同仁秉持積極態度面對問題、解決問題，整體上感謝所有交通部同仁協助，真的把交通部守護住了。陳彥伯也請託同仁，交通部是一個團隊，除了自己要做好自己工作，在新任部長領導下可以推到更高，部長出身地方，對於地方建設需求應該了解，陪同院長勘災，可以了解交通與觀光問題所在，可以帶給大家很大方向跟指引，期望交通部業務繼續向前行。陳世凱則首先感謝陳彥伯與大家，笑說「我也是陳部長」，感謝大家這段時間守住交通部，感謝總統賴清德與行政院長卓榮泰支持，讓他可以承擔這樣的責任與任務，過去這段時間交通部的大家與他並不陌生，大家跟院長簡報時，他就在旁邊，他也跟著院長四處勘災、視察、開會，走到每一個地方，理解每一個交通部業務與專業，這部分並不陌生。對於外界質疑他年輕、無交通專業背景，陳世凱直言，「我並不年輕，我是中年大叔」，他舉例，30多年前，時任交通部長是45歲的部長連戰、簡又新，20多年前，時任交通部長，是大他2歲的葉菊蘭，過去交通部時常有年輕部長，但因為有在座交通部同仁專業建議分析，讓每任院長有卓越表現。陳世凱進一步指出，卓榮泰宣布他接任時，他有三個期許目標，第一就是尊重專業，過去的交通部從來就不是依靠部長一個人的專業，而是依靠交通部6萬1000多名同仁的專業與無微不至服務，未來他也拜託大家，在尊重專業下，請大家給他最專業、快速的分析，他的任務除了政策溝通、執行台灣希望工程、賴政策的行動創新內閣精神外，也會協助第一線同仁，「不敢說是領導，但會與大家一起努力工作」，讓大家目標明確、方向正確，除了在第一線外，也會做大家最堅實的後盾，讓大家沒有後顧之憂為民服務、為國家奮鬥。陳世凱喊話，「拜託大家跟我一起努力、跟我一起衝」，希望下次交接典禮，因為各位一起的努力，可以細數成績單與福國利民政策，「我們是6萬1000多人的專業團隊，不會讓人民失望，未來要做得更多、更好，也更快」。會後陳世凱短暫接受媒體採訪後，隨即召開部務會議上工。