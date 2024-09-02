高捷岡山車站通勤首日　民眾搭乘踴躍秩序良好

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▲高捷岡山車站通勤首日，捷運局增派人力引導旅客搭乘，營運秩序良好順暢。（圖／高市府捷運局提供）

▲高捷岡山車站通勤首日，民眾均已熟悉搭乘動線，並養成正確搭乘習慣。（圖／高市府捷運局提供）

高雄捷運紅線岡山車站(RK1)試營運通車期間刷卡免費搭乘活動已於8月31日結束，自昨(1)日起開始正式營運與收費，今(2)日為收費後第一個上班上學日，上午通勤尖峰時段搭乘人潮湧現，捷運局派員會同捷運公司增派人力引導旅客搭乘，營運秩序良好順暢，顯見試營運期間發揮了重大的功效，使民眾均已熟悉搭乘動線，並養成正確搭乘習慣。捷運局長吳嘉昌表示，為使捷運岡山車站正式收費營運順暢，捷運局提早因應準備，除透過新聞稿及於FB等網路社群發布訊息，提醒旅客注意收費訊息外，也視察督導高捷公司順利完成RK1正式收費之票價系統參數更新，於1日凌晨進行各票種測試均正常，如期上線營運。吳嘉昌指出，位於捷運岡山車站及台鐵岡山站之間站前汽機車停車場，已完工啟用供民眾使用，提供轉乘民眾便利的停車空間；同時，民眾亦可透過跨站天橋串連通行台鐵岡山火車站前後站，方便岡山居民輕鬆轉乘高雄捷運紅、橘線、環狀輕軌、台鐵及公路客運，串連大岡山地區大眾運輸服務網。捷運岡山車站平、假日之首班車為05:55發車，末班車為24:00發車，為利旅客搭乘順暢，本局業要求高捷公司於早晚尖峰時段，增加派員於車站穿堂層閘門處加強搭車旅客之引導與服務，請市民朋友多加利用。