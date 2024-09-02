25所大專院校加入TAICA　開4類跨校AI學程厚植學生就業競爭力

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為了因應生成式人工智慧（Generative AI）帶來的變革技術，113學年度第一學期計有25所大專院校加入台灣大專院校人工智慧學程聯盟（Taiwan AI College Alliance, TAICA），跨校統整AI教學資源，開設「人工智慧探索應用學分學程」、「人工智慧工業應用學分學程」、「人工智慧自然語言技術學分學程」、「人工智慧視覺技術應用學分學程」等4類學分學程提供不同領域的學生學習，提升日後就業競爭能力。教育部表示，台灣大專院校人工智慧學程聯盟整合全國大專校院的人工智慧教育資源，提供學生跨校學習的機會，將由擁有充裕AI師資的大學，輔佐師資較為不足的學校，也將媒合相關領域專家並且統合助教資源、課程指導服務，能使學生都能有學習AI課程的機會，開設「人工智慧探索應用學分學程」、「人工智慧工業應用學分學程」、「人工智慧自然語言技術學分學程」、「人工智慧視覺技術應用學分學程」等4類學分學程，滿足不同領域學生學習的需求。教育部政務次長葉丙成表示，由衷感謝台灣AI領域的教授與教育部一起努力，7月15日首次邀集AI領域的教授商討相關事宜，集結台灣AI領域的教授透過數位教學平台，使得各校學生能有機會跨校修到4個AI學分學程，非常具有意義。他也表示，隨著TAICA的問世，也讓人工智慧學程資源能更普及台灣各所大學，未來亞洲學生如果想學AI，台灣將是亞洲各國當中最好的選項。教育部表示，感謝TAICA專案辦公室主持人、教授陳宜欣與所有參與的教授，以及給予支援的台灣大學NTU COOL團隊、清華大學教務處，大家將士用命突破許多跨校修課的挑戰而讓學程問世，學程初期為了確保跨校修課品質，目前每個課程修課上限定1200人，課程運作順利後將逐步擴增修課人數，也會開放讓更多大學加入聯盟，希望在3年後能讓學程修課人數上限達到萬人的規模。教育部說明，TAICA每類學程修習學分數15學分，將依學生學習進程開設先修課程、核心課程、進階課程、應用課程在內的AI課程，電機資訊領域學生之外，人文社會科學領域的學生也可跨領域學習，透過線上同步與非同步的課程，參與的學生除可依照原訂課表修讀原校課程，亦可避免因為課程衝堂而有無法修讀的情形，而且除了參與同步課程的學生可以即時與教師互動，對於參與非同步課程的學生，亦有線上教學助理提供課程諮詢，等到完成學程後，學生就可獲得教育部頒發的學分學程證書，提升日後就業競爭能力。與會的台灣IBM諮詢總經理林翰表示，對於TAICA的成立，業界除了肯定更要給予大力支持，因為這個聯盟整合全國大專校院的AI教育資源，將能有效填補業界對於AI技能人才的需求，若以IBM來說，未來如果取得聯盟學分學程證書的同學，就是代表具備AI的專業知能，也讓IBM在徵才階段將此列入優先考量。教育部強調，TAICA聯盟的成立正是台灣高等教育領域的一大里程碑，提供學生跨校學習的機會，並且加強AI人才培育的力道，滿足就業市場對於AI技術人才的需求，未來也將持續合作各方，推動AI領域的發展，也為台灣培育更多優秀的人才。