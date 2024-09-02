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Makiyo哽咽曝Enzo生前最後訊息！夢見幫忙化妝「他從棺材跳起來」

記者林奕如／綜合報導

▲Makiyo（右圖左）和Enzo是認識多年的好友，Enzo驟逝她忍淚幫忙化妝，並且透露之前有夢到他，「他從棺材跳起來，叫大家一起拍照。」（圖／Enzo臉書）
▲Makiyo（右圖左）和Enzo是認識多年的好友，Enzo驟逝她忍淚幫忙化妝，並且透露之前有夢到他，「他從棺材跳起來，叫大家一起拍照。」（圖／Enzo臉書）
造型師Enzo（林宏忠）過去常出現在綜藝節目《康熙來了》，極具個人風格的造型讓人印象深刻，上月25日驚傳驟逝消息。今（2）日家屬舉辦告別式，女星Makyio擔任好友大體化妝師，送他最後一程，Makyio今受訪提到，在Enzo過世第二天就夢見自己幫Enzo化妝，「他還從棺材跳起來，叫大家一起拍照。」

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Makiyo和Enzo交情深厚，致詞懷念好友，她心情悲痛：「你是一個藝術家天使，你充滿愛也很懂感恩的心，可愛的你，謝謝你讓我踏入你美好的人生裡面，珍惜當下所有美好的回憶，這樣就夠了。我們很愛你，只是暫時再見而已。」

▲Enzo曾當過Lady Gaga地陪？和Makiyo想帶她去夜店（圖／我愛貓大YT）
▲Enzo常出現在綜藝節目《康熙來了》，極具個人風格的造型讓人印象深刻。（圖／我愛貓大YT）
Makiyo上次和Enzo見面是在過年時，當時覺得他很瘦，但也沒有多想，而Enzo在過世的前2周，有傳語音訊息給她，內容是要她好好照顧自己、要開心，這段訊息給她很大力量，「他有交代這些，所以我不能太沮喪。」Makiyo今幫忙化妝，透露很擔心，尤其在眼線部分，怕會失敗，化完之後感覺有氣色。

▲Makiyo將幫Enzo大體化妝「最後也要美美的」（圖／Makiyo臉書）
▲Makiyo透露幫Enzo大體化妝「最後也要美美的」。（圖／Makiyo臉書）
Enzo上個月才剛慶祝完42歲生日就不幸離世，一開始死因沒公布，遭有心人惡意造謠，Enzo姊姊出面表示，弟弟是因在家突然癲癇發作，才導致休克身亡，希望大家不要亂傳抹黑消息，也謝謝所有關心Enzo的人。

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