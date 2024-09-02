林書豪續留新北國王！選擇執行球員選擇　新賽季從PLG轉戰TPBL

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新北國王今（2）日宣布，球員林書豪執行合約中球員選擇權，新賽季將續披國王戰袍；林書豪於2023-24賽季來到國王，簽下一份1+1的合約，幫助球隊拿下隊史首座冠軍，今年休賽季選擇繼續征戰24-25新賽季，並與球團達成共識延長合約，再擁有一年的球員選擇權。林書豪2023年季中加入台灣籃壇，展現世界頂級後衛身手，讓全台灣掀起一陣林書豪旋瘋，該賽季雖然未能幫助球打進季後賽，但全能身手證明書豪依舊擁有改變戰局的能力；2023年休賽季決定持續挑戰台灣職籃，轉戰新北國王，與弟弟林書緯聯手一圓兄弟同隊的夢想，除了衝擊EASL東超賽事讓國際看見台灣，也期盼能幫助國王創下隊史新篇章。剛滿36歲的林書豪在國王的首個賽季繳出場均19.3分5.2籃板4.4助攻的全能數據，不僅串連起整個禁衛軍攻防，另外高達4成3的三分命中率更是令各隊難以防範；在克服季中傷勢後，與團隊在季後賽擊敗勁敵夢想家以及領航猿，幫助新北國王成功拿下隊史首座總冠軍，實踐禁衛軍王城榮耀的口號與目標。皇家團隊休賽季最重要的任務之一，就是和書豪繼續一起挑戰新賽季，總經理毛加恩表示：「上個賽季我們可以從林書豪身上看到，令所有人值得學習的職業態度，包含領導風範、凝聚團隊能力都是幫助國王創造隊史的重要因素，球隊很榮幸能有書豪這樣的球員一起努力，非常高興能讓書豪繼續留在新北市；接下來在EASL東超締造更棒的成績也是我們期盼能突破的其中一個目標，能看到林書豪繼續在台灣籃壇繼續發光發熱真的很開心，能擁有他持續在球場奔馳是台灣球迷的福氣。」