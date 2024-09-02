名家論壇》鈕則勳／柯文哲無保請回　民眾黨能絕地大反攻？

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日前柯文哲因為拒絕接受北檢繼續訊問，欲離開偵查庭，檢方認為柯文哲涉犯貪污治罪條例的圖利罪，有勾串共犯及證人之虞，故檢方依刑事訴訟法228條第4項但書之規定，將柯文哲「逮補」，而柯及其律師行使「提審權」，但經過北院召開庭審後，裁定申請駁回，柯解返北檢。對此民眾黨緊急應變小組表示，尊重北院之裁定，並支持柯主席依法救濟之權，而挺柯的支持者及立委黃國昌、網紅館長、親近幕僚蔡壁如及黨內政治人物與支持者則聚集北檢門口繼續支持柯文哲。北檢也於8月31日晚上聲請羈押柯文哲，9月1日北院召開羈押庭，2日裁定柯文哲無保請回，但北檢也決定提起抗告。柯文哲無保請回，對民眾黨及支持者來說當然欣喜若狂，柯文哲或許也能形塑「受害者」的形象，坐收「受害者症候群」的紅利，但檢方這次榝羽而歸，也準備提起抗告，雙方的攻防勢必將進入第二階段，無法代表柯文哲就平安落地，民眾黨日後便能開始絕地大反攻，為何如此，其實原因不難理解。首先，因應柯文哲被搜索的緊急應變小組，並無法應對司法這波迅雷不及掩耳的凌厲攻勢。畢竟針對柯文哲家及中央黨部被搜索，緊急應變小組雖然成立並發表四點聲明，包括共同力挺捍衛柯文哲清白，批評檢方於黨部辦公室進行摸索式蒐證，質疑搜索再配合政治攻擊與傳媒炒作，譴責假新聞、造謠及抹黑柯文哲的輿論。平心而論，緊急應變小組的聲明太過消極低調與四平八穩，畢竟柯文哲已被逮捕並接受訊問、甚至被聲押，局勢已非柯與民眾黨可以掌握，但民眾黨的緊急小組似乎也沒有什麼可以救亡圖存的關鍵決議與做法，對於代理黨主席似乎更是不能碰的禁忌，高層黨工及政治人物們講話都極為保守，只有虛無縹緲的相信柯主席的清白，與對檢方、執政者、側翼根本不會有痛感的無用砲轟，就連聲量王黃國昌講話也頗為低調，深怕外界一個錯誤解讀，就會被認為有趁亂逼宮之嫌，那就真的跳到黃河也洗不清了。特別是這樣消極的論述，其實更蘊藏了三大風險。第一，柯文哲面臨司法衝擊而去中心化的民眾黨，戰略及戰術上將更無章法，柯黑及有心人士對其的進攻，更將如入無人之境 ; 第二，黨內還要進行與黨章或中央委員、中評委有關的會議來決定後續或是否要設代理黨主席，這種消極的以拖帶變，不僅曠日費時，更只會讓對其不利的政治情勢，更將急轉直下，變數更難掌控，沒有最糟只有更糟，第三，柯的權威與政治能量在誠信、清廉人設崩解後也正在消融中，即便這此無保請回，還有其他爭議的案子可能對其侵擾，風險仍高，若黨內大咖都沒有扛起黨的勇氣、在關鍵時刻站出來承擔的話，柯P一倒、民眾黨的衰敗更近在咫呎。其次，柯文哲這次雖被無保請回，但北檢決議抗告，柯能否全身而退仍在未定之天，況且除了京華城案，還有北士科等案子，而日前又有藍綠北市議員指稱第一果菜及魚類批發市場改建案減項發包，涉嫌圖利，遑論之前搞得柯與整個黨灰頭土臉的政治獻金被質疑做假帳的風暴 ; 一波未平一波又起，除了柯Ｐ及民眾黨的危機處理又受外界頗大的批評與質疑外，檢方未來接連的攻防當然也可能成為柯文哲及民眾黨不可承受之重。再者，民眾黨內部治理與鬥爭也是外界看衰民眾黨及柯Ｐ的重要原因，畢竟面臨風暴及爭議的這陣子，早已脫黨成為柯黑的前幕僚對民眾黨的攻堅仍然犀利，就代表黨內治理及高層用人問題明顯，才會引發不滿 ; 近來黨內大咖陳智菡與蔡壁如似也有互相高來高去的言詞較勁，也發外界輿論譁然，畢竟在黨的危機存亡之秋，重要幹部若無法同心同德，黨的未來不知將伊於胡底。基於以上論述，柯Ｐ這次雖被無保請回，但風險仍高，要轉危為安或許仍得要有非常的做法。第一，後續危機管理的因應及規劃是否能明快，而且具有戰略高度及政治謀略，必是重要關鍵。若緊急應變小組在柯Ｐ被無保請回後仍要繼續運作，或是停止運作回歸黨的傳統運作模式，民眾黨都應該要做些戰略性規劃、甚至是政治性動作，來控制現今紛亂的局面。第二，在柯文哲請假時，應藉黨內機制快速決定代理黨主席，穩住政黨現今慌亂無主的窘境，第三，動員支持者做些符合戰術邏輯的組織性動作，而非只是像這次零星自發且散漫無效的集結或抗議，特別是在民眾黨網路空戰的強項上，更應思索如何反守為攻。最後，柯文哲與民眾黨能否藉此建構「抗綠第一品牌」的定位，也是其能否浴火重生的關鍵。畢竟國民黨現今已無法掌握政治局勢，特別是總統賴清德在鄭文燦被羈押後全然主導了政治局面，憲法法庭又裁定暫時處分，讓藍白聯手的國會改革成就也無用武之地，加上近期「罷樑」方興未艾，國民黨似乎都沒有能反守為攻的戰略思維與戰術運作 ; 若是柯文哲能藉這波受害者症候群來累積「抗綠」的本錢，定位民眾黨為「抗綠第一品牌」，特別是在國民黨沒有清晰抗綠戰略的當下，藍白權力消長未必完全不可能，民眾黨才能從極端不利的情勢中找到生存機會。●作者：鈕則勳／中國文化大學廣告系專任教授●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至: opinion@nownews.com