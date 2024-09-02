取締市民廣場違規攤販　中市府聲請強制執行積欠罰鍰

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中市知名的遊憩景點「台中市民廣場」擁有大片優質綠地，市民對於這塊寶地也都期許及寄予厚望。因假日人潮熱絡，不少違規攤商佔用面積草皮搶商機。面對此情況，台中市政府針對違規處分大戶，依程序向法務部行政執行署聲請強制執行積欠罰鍰，並由執行署台中分署、台中市政府建設局、法制局及警察局等聯合執法，有效遏止攤商違規擺攤的風氣。建設局長陳大田表示，市民廣場不論平日或假日皆吸引大量遊客。然而，違規攤商占用不僅影響了民眾的休憩空間，也導致草皮生長不良，甚至帶來安全隱患。儘管市府多次柔性勸導，非法攤商仍屢勸不聽，且許多罰單積欠未繳，無視公權力的行為顯然日益猖獗。陳大田指出，為有效改善市民廣場周邊的違規攤販問題，持續在人潮較多時段派員稽查開罰外，為更有效執行，於8月19日聯合執行署台中分署、法制局及警察局等單位，進行違規攤販的強制執行作業。由於當日違規攤販的配合度不佳，在執行過程中甚至聯繫同夥以機車接應離開，執行人員因無搜索票及拘提權限。最終，經執行署持續要求義務人通知到署說明後，違規攤販義務人於8月28日到執行署繳清所欠罰鍰，共計30萬餘元，並承諾不再前往市民廣場擺攤。陳大田進一步指出，經調查目前常態性在市民廣場違規擺攤的累犯共有6名，截至8月底已累積罰款約123萬元。市府將守護正義依法行政原則，持續提送法務部行政執行署聲請強制執行，務必將這些違法者嚴懲，杜絕違法行為，守護市民的休憩環境。建設局表示，此次中央與地方政府聯手強制執行，不僅有效嚇阻違規攤販的不理性行為，更期望藉此降低違規設攤的情況，還市民一個舒適安全的遊憩環境。市府建設團隊將持續進行不定期稽查，若發現攤商違規進駐，將優先進行勸導；對於勸導無效者，將依據「臺中市公園及行道樹管理自治條例」處以1,200元至6,000元的罰鍰，全力守護優質綠地及公園。最後，再次呼籲市民朋友們，請勿購買違法攤商的物品，「你不買，他不來」。大家攜手合作，杜絕違規攤販，共同守護市民廣場公共環境，為自己和他人創造一個更美好的休憩空間。