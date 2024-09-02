柯文哲無保請回　吳思瑤譴責：民眾黨鼓弄民粹施壓「對司法不敬」

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民眾黨主席柯文哲涉京華城案，今（2）日凌晨被法院裁定無保請回。對此，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤直言，民眾黨不斷鼓弄民粹，對於司法辦案進行政治施壓，「對司法非常不敬」，喊話讓司法歸司法，政治歸政治，這絕對不是「柯粉跟柯黑」的對決。今天是立法院新會期報到日，對於今天凌晨柯文哲無保請回，吳思瑤受訪時提及，「案件偵辦Just beginning，才在剛開始開端，有沒有被羈押？跟最終被判定是否有罪？還有很漫長路途」，不需要因為一時的偵辦進度就妄下斷語。吳思瑤表示，這是前任台北市長涉入市政很大的弊端，社會都很關心，而民進黨團立場非常清楚，可以關心但不介入，可以評論但絕對不會去攻擊，不預設立場、不政治干預、不操弄民粹，這是民進黨團基本態度。吳思瑤也說，對於社會關切，也攸關公共利益的重大市政弊端，要尊重檢調調查，在調查過程社會也應當保持理性，不要太入戲，「看到民眾黨不斷鼓弄民粹，不斷對於司法辦案進行政治施壓，這是對司法非常不敬，也是非常負面的操作手法」。「讓司法歸司法，政治歸政治」，吳思瑤呼籲，這絕對不是「柯粉跟柯黑」的對決，請讓司法歸司法，民進黨團會關心案情但不會介入，也會有基於自己觀察做出的評論，但絕對不會惡意攻擊，不要有任何預設立場，不要用政治力干預，更不要操弄社會的民粹製造對立。