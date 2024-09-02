Google擬於越南設大型資料中心！最快2027年準備就緒

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Alphabet旗下谷歌（Google）擬於越南設大型資料中心，最快2027年準備就緒，如果消息屬實，這將是美國科技巨擘首次在越南進行這類投資，對越南而言是相當大的創舉。根據《路透社》，消息人士指出，谷歌正在考量於越南南部經濟中心胡志明市（Ho Chi Minh City）附近設立一座「超大規模」（hyperscale）資料中心。因為這不是官方發佈的正式公告，透露者婉拒具名。由於越南基礎建設不完善，越南迄今仍未成功吸引大量外資進駐建立資料中心，大科技企業也傾向把中心設在其他東南亞國家，不過如果谷歌進駐，將為越南帶來產業轉型的關鍵。目前尚不知谷歌最快多久會定案，根據這名消息人士，谷歌正在進行內部討論，資料中心有望在2027年準備就緒，這名消息人士還說，谷歌推動這項計畫是看中越南擁有大量使用國內外谷歌雲端服務的客戶，數位經濟正在擴張，且是谷歌旗下影音網站YouTube成長速度最快的市場之一，谷歌的發言人對此言論則不予置評。越南投資環境最大的問題是缺電，越南每到5月熱浪來襲，造成民生用電量大增，就會造成缺電潮，去年缺電潮造成越南14億美元（約等同於新台幣420億元）的經濟損失，占該國GDP的0.3%，其他不利因素包括不穩固的網路基礎設施和投資優惠措施吸引力較低。