周慧敏決定不再開唱！台下歌迷被嚇哭了　女神發聲：有最好的安排

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▲周慧敏澳門巡演發表疑似「封麥」宣言，弄哭台下許多歌迷。（圖／周慧敏臉書）

▲▼周慧敏未來選擇減少工作量，回歸家庭，相信一切會有最好的安排。（圖／周慧敏臉書）

「永遠的玉女掌門人」周慧敏（Vivian）入行近40年，經典作品橫跨影視歌，年過半百仍活躍幕前，不過今年56歲的她，日前在澳門演唱會上突然宣布，未來不再舉辦大型個唱，疑似「封麥」宣言震驚娛樂圈，對此，周慧敏再次發聲：「一切都有最好的安排。」周慧敏在8月31日巡演澳門場表示：「人生到不同階段，追求所需，還是會有很大的改變，今天這個巡演，的確每一場都在倒數時間，這次應該是我最後一次個人大型演唱會啦！」她說想把更多時間用在照顧自身健康、陪伴老公倪震和愛貓，但強調並非全面隱退，只是希望能有多一點時間調整自己。不少歌迷難以接受周慧敏不再開唱，甚至有人當場掉淚，沉澱2天，周慧敏今（2）日凌晨4點多在粉專發文：「謝謝主辦這次用最純粹的心去為愛我的人表演，把我最真摯的心底話說出來，滿滿平安及溫暖。」稱看到媒體引用自己所說「我不是女神，我只不過是很小粒的鹽，有時會發光的V」，讓她會心一笑，「一切都有最好的安排。」周慧敏說：「衷心感激無論我在什麼境遇中，你們都守護著我的每一位。」隨後感謝巡演的主辦單位，以及幕後團隊多年來的愛護和照顧，文末，她與歌迷相約在15日的大陸廣州演唱會上見。