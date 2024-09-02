「小賈靜雯」許紫柔認了分手U:NUS蔡承祐！為了事業狠斷2年情

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▲蔡佳彤Anita（左起）、許紫柔、粼粼、夏菈劇中飾演同校同學。（圖／記者李政龍攝影）

▲許紫柔（中）劇中和泰人氣男團Gorn（右）對戲多，獻出螢幕初吻。（圖／記者李政龍攝影）

▲洪仕晟（左起）、于常祐、劉浩文出席《K-DOL愛心增加學院》首映記者會。（圖／記者李政龍攝影）

有「小賈靜雯」封號的許紫柔正式出道，在台首部KOL養成系青春校園劇KKTV《K-DOL愛心增加學院》擔任女主角，將和男主角、泰人氣男團Gorn談戀愛，現實生活中的她，前任是男團U:NUS蔡承祐，她今（2）日出席首映記者會，透露去年底已經分手，分手原因：「彼此都想衝事業，想法達成一致，就是好聚好散。」22歲許紫柔外型亮麗，之前是「中壢家商校花」，目前就讀世新大學，她正式進入演藝圈，感情先斷乾淨，她坦言，開拍這部戲前，和男團U:NUS蔡承祐談妥分手，目前單身，她說：「感情現在不是我的第一順位，彼此都想給自己一個目標，現在是衝刺期，未來的事情就是不確定。」她認雙方交往至少超過2年以上，現在還是好朋友，是否會聯絡？她說：「會噓寒問暖。」被虧這回答好老派。至於情傷多久才走出，她說：「不記得時間，用忙碌生活讓自己不會想太多。」許紫柔在這部戲獻出「螢幕初吻」，事先還上網查詢，爬了很多文章，最後得到建議是平常心，她和泰人氣男團Gorn有2場吻戲，總共親了10多次，開拍前還用簡單的英文討論角度，「我們是內心緊張、外表冷靜，結束之後沒有預想中這麼緊張。」兩人溝通都靠簡單的英文，然後比手畫腳。許紫柔、于常祐、夏菈、蔡佳彤Anita、粼粼、劉浩文、洪仕晟今出席《K-DOL愛心增加學院》首映記者會。夏菈受封「台版Lisa」在Tiktok粉絲逼近百萬，夏菈和Gorn對戲不少，她分享對方很暖心，冬天時遇寒流在陽明山拍戲，身上都穿夏裝，體感溫度零下，Gorn會把暖暖包給她。蔡佳彤Anita是13歲就在網上爆紅，有「最正小蘿莉」稱呼，Tiktok累積近60萬粉絲。「babyMINT薄荷水晶」成員粼粼曾在韓國出道，獲封小蔡依林，首次跨足戲劇，劇情就有閨密情變戲碼，她現實生活中沒遇過這類狀況，「團隊肯定會吵架，團練工作上會有磨合，彼此有爭執，說好只要吵架就開群組，現在只有一個（群組）。」她擔任隊長一職，通常會冷看妹妹們吵架，之後才協調。該團沒有禁愛令，被問理想型？她說：「我喜歡有魅力，準確的外貌長相，是易烊千璽，他有人格魅力。」