獨／LINE貼圖「變種吉娃娃」作者曝！真面目藏5年　粉絲遇到嗨爆

大家LINE貼圖庫裡面是否一定有一組「變種吉娃娃」的貼圖呢？上週末2024台灣文博會在台南完美落幕，最後展期湧入一波參展人潮，排隊人龍蔓延長達3公里之遠，人氣紅不讓，明年預計再度回到北部在南港展覽館舉行。然而這次文博會上，不少參展民眾意外撞見「變種吉娃娃」創作者阿吉，沒想到其真面目讓許多人為之驚艷，讓粉絲大喊：「這一點都不合常理。」
「變種吉娃娃」這次也有參加2024文博會的展覽，由於從該圖文創作問世以來，創作者阿吉一直都沒有在網路上公開露臉過，過去接受採訪也是都戴著面具，不少人都好奇他的真面目，這回在文博會前夕，阿吉在社群發文表示，自己也會現身在現場進行簽名活動，「如果認不出我的話，就是站在櫃檯那個中分的工讀生。」讓大批粉絲超想一探阿吉的真面目。
而《NOWnews》記者也獲得讀者授權提供「變種吉娃娃」創作者阿吉的本尊照片，只見他一頭中分黑髮，戴著黑框眼鏡，雖然戴著口罩，但卻還是可以看出幾分帥氣的模樣，看上去也非常的年輕，讓不少參展民眾表示：「今年的吉老師真的帥到認不出來！」、「吉娃娃作者超級可愛的....當時根本沒想到這麼帥耶，朋友看到他直接暈爛了！」、「真的沒想到變種吉娃娃作者是大帥哥....這一點都不合常理啊！好帥啊！」
「變種吉娃娃」5年前創立就爆紅！文博會捕捉到作者本尊
事實上，變種吉娃娃 （GODGWAWA）這個角色誕生於2019年7月12日，是由吉佬（阿吉）創作的台灣原創IP角色，其設定就是一隻吉娃娃頭像，又像人類身體的外星生物，模樣多端變化，可隨著心情、動作、情境來做出不同的形體變化，作者阿吉經常會透過符合時事、逗趣搞笑的圖文來跟粉絲互動，成功吸引大批鐵粉愛上變種吉娃娃。
變種吉娃娃誕生的隔月，就立刻獲得LINE貼圖新人賞的殊榮，隔年立刻登上LINE年度貼圖搞笑/醜怪風格前十名，並且拿下LINE貼圖三大原創新人排行第二名，斬獲數月的「原創貼圖MVP」等等，還跨界與企業、名人一起推出聯名貼圖，熱門的程度由此可看出。
直至2022年3月，變種吉娃娃的官方商城正式上架，推出許多不同種的周邊商品，系列IP的角色包括同名「吉佬」、「雙下巴」、「鳥鳥」以及「阿冠」，相信大家日常生活中，應該常常都會收到親朋好友貼過來的「變種吉娃娃」貼圖，搞笑又可愛的畫風，成為台灣原創IP相當優秀的角色。
然而多數的插畫家也都是默默的創作，沒想到這次因為文博會的關係，讓「變種吉娃娃」的作者本尊曝光，多數人反而被作者的帥度更加圈粉，還有人搞笑表示：「什麼吉娃娃我不要了，作者的IG在哪裡？」、「我先支持作者自己本身出周邊，什麼吉娃娃的我們先放一邊」。
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而《NOWnews》記者也獲得讀者授權提供「變種吉娃娃」創作者阿吉的本尊照片，只見他一頭中分黑髮，戴著黑框眼鏡，雖然戴著口罩，但卻還是可以看出幾分帥氣的模樣，看上去也非常的年輕，讓不少參展民眾表示：「今年的吉老師真的帥到認不出來！」、「吉娃娃作者超級可愛的....當時根本沒想到這麼帥耶，朋友看到他直接暈爛了！」、「真的沒想到變種吉娃娃作者是大帥哥....這一點都不合常理啊！好帥啊！」
「變種吉娃娃」5年前創立就爆紅！文博會捕捉到作者本尊
事實上，變種吉娃娃 （GODGWAWA）這個角色誕生於2019年7月12日，是由吉佬（阿吉）創作的台灣原創IP角色，其設定就是一隻吉娃娃頭像，又像人類身體的外星生物，模樣多端變化，可隨著心情、動作、情境來做出不同的形體變化，作者阿吉經常會透過符合時事、逗趣搞笑的圖文來跟粉絲互動，成功吸引大批鐵粉愛上變種吉娃娃。
變種吉娃娃誕生的隔月，就立刻獲得LINE貼圖新人賞的殊榮，隔年立刻登上LINE年度貼圖搞笑/醜怪風格前十名，並且拿下LINE貼圖三大原創新人排行第二名，斬獲數月的「原創貼圖MVP」等等，還跨界與企業、名人一起推出聯名貼圖，熱門的程度由此可看出。
直至2022年3月，變種吉娃娃的官方商城正式上架，推出許多不同種的周邊商品，系列IP的角色包括同名「吉佬」、「雙下巴」、「鳥鳥」以及「阿冠」，相信大家日常生活中，應該常常都會收到親朋好友貼過來的「變種吉娃娃」貼圖，搞笑又可愛的畫風，成為台灣原創IP相當優秀的角色。
然而多數的插畫家也都是默默的創作，沒想到這次因為文博會的關係，讓「變種吉娃娃」的作者本尊曝光，多數人反而被作者的帥度更加圈粉，還有人搞笑表示：「什麼吉娃娃我不要了，作者的IG在哪裡？」、「我先支持作者自己本身出周邊，什麼吉娃娃的我們先放一邊」。