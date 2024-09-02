獨／LINE貼圖「變種吉娃娃」作者曝！真面目藏5年　粉絲遇到嗨爆

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▲變種吉娃娃IP角色創作者「阿吉」本尊！是個年輕的帥哥，讓不少粉絲感到非常意外。（圖/讀者授權提供）

▲變種吉娃娃從2019年問世，隔月就奪下LINE貼圖新人賞，後續好幾年登上LINE貼圖排行前幾名、原創貼圖MVP等殊榮。（圖/LINE官網）

▲變種吉娃娃作者阿吉在台南「台灣文博會」被捕捉，本人在現場耐心幫粉絲簽名畫圖，不少參展民眾都大讚本尊超帥。（圖/讀者授權提供）

大家LINE貼圖庫裡面是否一定有一組「變種吉娃娃」的貼圖呢？上週末2024台灣文博會在台南完美落幕，最後展期湧入一波參展人潮，排隊人龍蔓延長達3公里之遠，人氣紅不讓，明年預計再度回到北部在南港展覽館舉行。然而這次文博會上，不少參展民眾意外撞見「變種吉娃娃」創作者阿吉，沒想到其真面目讓許多人為之驚艷，讓粉絲大喊：「這一點都不合常理。」「變種吉娃娃」這次也有參加2024文博會的展覽，由於從該圖文創作問世以來，，這回在文博會前夕，阿吉在社群發文表示，自己也會現身在現場進行簽名活動，而《NOWnews》記者也獲得讀者授權提供「變種吉娃娃」創作者阿吉的本尊照片，，讓不少參展民眾表示：「今年的吉老師真的帥到認不出來！」、，其設定就是一隻吉娃娃頭像，又像人類身體的外星生物，模樣多端變化，可隨著心情、動作、情境來做出不同的形體變化，，還跨界與企業、名人一起推出聯名貼圖，熱門的程度由此可看出。直至2022年3月，變種吉娃娃的官方商城正式上架，推出許多不同種的周邊商品，然而多數的插畫家也都是默默的創作，沒想到這次因為文博會的關係，讓「變種吉娃娃」的作者本尊曝光，